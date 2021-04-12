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12 Nis 2021 - 16:26- Asayiş G: 12 Nis 2021 - 16:34

Kocaeli'de apartman önünde terk edilmiş bebek bulundu

Gebze'de apartman önüne bırakılmış erkek bebek bulundu.
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Güzeller Mahallesi 911. Sokak'ta annesini ziyarete gelen H.A, apartmanın önünde kundakta bir bebek olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen 3 aylık erkek bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, bebeği bırakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.
# eğitim

12 Nis 2021 - 16:26 - Asayiş

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