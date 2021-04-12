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12 Nis 2021 - 16:44- Gündem G: 12 Nis 2021 - 16:48

Fethiye Caddesi'ne esnaf 'Evet' derse ilk adım atılacak!

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediye Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Esnafımıza ne zaman başlayalım diye soracağız. Sonrasında da esnafımız hemen başlayın derse ihaleye çıkacağız" dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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İzmit Belediyesi Nisan ayı toplantısının birinci ve ikinci birleşimi geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi. Toplantıya komisyon belirleme tartışması ve denetim komisyonu raporu tartışmaları damga vururken bir önceki meclis toplantısında encümen seçilmiş fakat ihtisas komisyonları seçimi gerçekleştirilememişti. Bugün İzmit Belediyesi’nde toplantının üçüncü bileşimi Başkan Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığında gerçekleştirdi.

"İHALEYE ÇIKACAĞIZ"

Fethiye Caddesi ve yan yolların yeniden düzenlemesiyle ilgili Hürriyet, “Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek önce proje yarışması yaptık. Esnafımızla bir araya geleceğiz. Tüm altyapı kurumlarıyla birlikte görüşmelerimizi tamamladık. Esnafımıza ne zaman başlayalım diye soracağız. Sonrasında da esnafımız hemen başlayın derse ihaleye çıkacağız" dedi.
# İzmit

12 Nis 2021 - 16:44 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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