Fethiye Caddesi'ne esnaf 'Evet' derse ilk adım atılacak!

İzmit Belediyesi Nisan ayı toplantısının birinci ve ikinci birleşimi geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi. Toplantıya komisyon belirleme tartışması ve denetim komisyonu raporu tartışmaları damga vururken bir önceki meclis toplantısında encümen seçilmiş fakat ihtisas komisyonları seçimi gerçekleştirilememişti. Bugün İzmit Belediyesi’nde toplantının üçüncü bileşimi Başkan Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığında gerçekleştirdi.

"İHALEYE ÇIKACAĞIZ"

Fethiye Caddesi ve yan yolların yeniden düzenlemesiyle ilgili Hürriyet, “Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek önce proje yarışması yaptık. Esnafımızla bir araya geleceğiz. Tüm altyapı kurumlarıyla birlikte görüşmelerimizi tamamladık. Esnafımıza ne zaman başlayalım diye soracağız. Sonrasında da esnafımız hemen başlayın derse ihaleye çıkacağız" dedi.