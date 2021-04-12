Yeni Cuma Parkı tamamen yenilenecek!

İzmit Belediyesi Nisan ayı toplantısının birinci ve ikinci birleşimi geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi. Toplantıya komisyon belirleme tartışması ve denetim komisyonu raporu tartışmaları damga vururken bir önceki meclis toplantısında encümen seçilmiş fakat ihtisas komisyonları seçimi gerçekleştirilememişti. Bugün İzmit Belediyesi’nde toplantının üçüncü bileşimi Başkan Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığında gerçekleştirdi.

"UYGULAMA VE .HALE AŞAMASINDAYIZ"

Hürriyet Yeni Cuma Parkı ile ilgili olarak, "Yeni Cuma Parkı’nı tamamen yenileme kararı aldık. Kentin kültür noktası haline getirmek istiyoruz. Şimdi bu projenin uygulama ve ihale aşamasındayız. Önümüzdeki yıl hayata geçirmeyi arzu ediyoruz" dedi.