Galericilerde başkan değişmedi

Kocaeli Oto Ticaret Merkezi’nin olağan genel kurulu, Batı Otomotiv’in açık alanında gerçekleştirildi. Pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenen ve 91 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurula tek aday olarak giren Batı Otomotiv sahibi mevcut başkan Fahrettin Batı, oy birliği ile yeniden başkan seçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporları okundu. Genel kurulda görüşülen, binaların fiziki yapılarını bozacak şekilde tadilat yapılmasına oy birliği ile izin verilmezken iş yerlerinin yeniden modernize edilmesi konusuna görüş birliği sağlandı. Ayrıca site içindeki kasislere kedi gözü yapılması, hurda ve eski araçların arka otoparka alınması, kooperatifin güney tarafı yol kenarı olan 1 metrelik alanın parke taşı yapılması gibi konular da oy birliği ile kabul edildi.

20 YENİ İŞ YERİ YAPILACAK

Mevcut başkan Fahrettin Batı, Kocaeli Oto Ticaret Merkezi’nin arka tarafındaki boş alana 20 adet dükkan yapılacağını belirterek, “Bu iş yerleri ile ilgili önceden kiralama sistemine gideceğiz ve 3 yıllık kirayı peşin olarak alacağız. Bu sayede kooperatifimizin ve üyelerimizin cebinden hiç para çıkmadan sitemize 20 adet daha iş yeri kazandırmış olacağız. Bu proje ile ilgili detaylı çalışmaları önümüzdeki günlerde düzenleyeceğimiz toplantı ile üyelerimize aktaracağız” şeklinde konuştu.

SORUNLARIMIZI KENDİ İÇİMİZDE HALLEDELİM

Kocaeli Oto Ticaret Merkezi Başkanlığına yeniden seçilen Fahrettin Batı, merkez içindeki işletmelerin bazılarının çatısında çökmeler olduğunu belirtti, yapılacak yeni düzenlemelerle görsel anlamda ortaya çıkacak yenilikleri üyelere sundu. Batı, her zaman yarlarında olan ve desteklerini gördükleri Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile KOTO Başkanı Necmi Bulut’a da teşekkür etti. Batı, merkezdeki ticaret ve komşuluk ilişkilerine de vurgu yaptı, “Kötü ticaret yapmayalım. Bu sitenin içerisine gelen, kredi almış insanlara asla eksik bilgi vermeyelim. Bizim işimiz oto ticareti, başka bir ticaretimiz yok. Yeter ki birlik olalım, birbirimizi sevelim. Dışarı karşı açığımız olmasın, birbirimizin açığını kapatalım. Sorunlarımızı kendi içimizde halledelim” dedi.

YÖNETİM

Fahrettin Batı, Burhan Kaayır, Turgay Taşdan, Ramazan Gümüşgöz, Murat Çat, Tamer Ertuğ, Yadigar Polat

DENETİM

Hasan Efe, Hasan Albar