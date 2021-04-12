İzmit Meclisi’nde heykel tartışması!

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, belediyenin 2020 faaliyet raporu hakkında yaptığı konuşmada, “Tüm altyapı kurumlarıyla birlikte görüşmelerimizi tamamladık. Esnafımıza ne zaman başlayalım diye soracağız. Sonrasında da esnafımız hemen başlayın derse ihaleye çıkacağız” dedi.

“SATA SATA DOYMADINIZ”

“Sizin vermediğiniz zamları verdik” diyen Hürriyet, “Laf söylemek için önce kendi belediyelerinize bakacaksınız. Söyledikleriniz birbirini tutmuyor. Personel gideri arttı diyorsunuz, sonra zammı vermediniz diyorsunuz. Yıllardır sizin vermediğiniz zamları verdik. Siz de 20 yıldır bu kenti yönetiyorsunuz. Bütün Kocaeli’deki işçiler bizim sayemizde kazandılar, yıllardır hak ettikleri zamları aldılar. Yıllardır sattınız, sata sata doymadınız. Biz bu satmaları yapmadan bu kadar satış yaptık. Bugünün eder parasıyla 300 milyon TL’lik satış yaptınız. Sattıklarınıza da hepimiz biliyoruz. Eski defterleri açtırırsanız altında kalırsınız. Biz bakanlıklardan destek almadan üretiyoruz” dedi.

“BİZİ REZİL ETTİ ÇIKTI”

Hürriyet sözlerinin devamında, “Ayakkabıcılar Çarşısı’nı sizin müteahhittiniz aldı, bizi rezil etti çıktı. Araç takip sistemi sizin başkan yardımcınızın kardeşinden alınmış, bir gün bile kullanılmadan tonlarca para harcanmış. 2-3 haftadır heykellerle yordunuz milleti. Siz Sayın Erdoğan’ın heykeline 1 milyon TL harcadınız. 16 bin lirayı sanki milyonluk şey gibi gösteriyorsunuz; kendi harcamanıza bakmıyorsunuz. Heykel yok ortada?” demesinin ardından Muharrem Tutuş, “Yalan söylüyorsunuz” diyerek tepki gösterdi.