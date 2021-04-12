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12 Nis 2021 - 19:16- Asayiş G: 12 Nis 2021 - 19:18

68 yaşındaki vatandaş evinde ölü bulundu

İzmit'te komşularının haber alamadığı 68 yaşındaki vatandaş, çilingirle eve giren yeğenleri tarafından ölü bulundu.
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Olay, İzmit Hacı Hasan Mahallesi Yukarı Pazar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 6 katlı apartmanın en üst katındaki evinde yalnız yaşayan 68 İbrahim Aydın’dan haber alamayan komşuları, durumu Aydın’ın yeğenlerine bildirdi. Apartmana gelen yeğenleri, çilingirle kapısını açarak girdikleri evde Aydın’ı hareketsiz halde yatarken buldu. Daha sonra, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Aydın’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Aydın’ın cenazesi otopsi işlemleri için  Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Aydın’ın ölüm sebebinin otopsi incelemesinde belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
# İzmit, Kocaeli

12 Nis 2021 - 19:16 - Asayiş

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