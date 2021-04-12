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12 Nis 2021 - 20:53- Asayiş G: 12 Nis 2021 - 20:55

Hidrolik yağ kazanı patladı: 3 yaralı

Çayırova'da bir otomotiv firmasında hidrolik yağ kazanının patlaması sonucu 3 kişi yanarak yaralandı.

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Olay, Çayırova TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde'de bulunan bir otomotiv firmasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçiler çalıştığı sırada hidrolik yağ kazanı patladı. Patlamada Mehmet K. (52), Recep S. (52) ve Ergün Ç. isimli 3 işçinin vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Diğer işçiler, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olayın meydana geldiği adrese ulaşan sağlık ekipleri, yanan işçilere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeyle ambulanslara alınan işçilerden Mehmet K. ve Recep S. Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, Ergün Ç. ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
# yardım, eğitim, Gebze

12 Nis 2021 - 20:53 - Asayiş

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