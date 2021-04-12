Rusya’dan Türkiye uçuşlarına kısıtlama

Türkiye’deki corona virüsü vakalarının rekor kırmasının ardından Rusya’dan kötü haber geldi.
Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, bugün düzenlediği basın toplantısında Türkiye’ye yapılacak uçak seferlerine 1.5 aylık yasak getirildiğini açıkladı.
“Rusya’nın uluslararası havalimanlarından Türkiye Cumhuriyeti havalimanlarına düzenli ve charter seferleri kısıtlama kararı aldık” diyen Golikova, Türkiye’nin corona virüs ile mücadelesini yakından takip ettiklerini belirterek vakaların azalmasının ardından hava trafiğinin yeniden açılacağını bildirdi.
Türkiye'de bulunan Rus vatandaşlarının Rusya'ya dönüşü ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşasında yer alanların ulaşımı için uçuşlar haftada sadece iki kez İstanbul ile Moskova arasında karşılıklı olarak devam edecek. Yasak 15 Nisan-1 Haziran arası dönemi kapsayacak.
Rus tur operatörlerine Türkiye’ye seyahat amaçlı tur satışlarını 15 Nisan – 1 Haziran tarihleri arasında askıya almalarının önerildiğini de söyleyen Tatyana Golikova, “Salgınla ilgili gelişmelerin olumlu seyretmesi halinde, vatandaşlarımızı Türkiye’ye tur satın alabilmeleri için derhal bilgilendireceğiz” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.