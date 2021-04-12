Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
12 Nis 2021 - 23:29- Gündem G: 12 Nis 2021 - 23:31

Yeni vaka sayısında artış sürüyor

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 12 Nisan Pazartesi gününün corona tablosuna göre son 24 saatte 243 kişi hayatını kaybetti. Günlük vaka sayısında ise korkutan artış sürüyor...
mask

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı. Bugün toplam 301 bin 68 test yapıldı. Semptom gösteren 2 bin 671 kişiyle birlikte toplam 54 bin 562 yeni vaka tespit edildi.

VEFAT SAYISI ARTIYOR

Tabloya göre son 24 saatte 243 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 34 bin 182’ye yükseldi. Bugün iyileşen 41 bin 218 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 372 bin 629’a yükseldi.

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI ARTTI

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.3, toplam ağır hasta sayısının ise 2 bin 891 olduğu açıklandı. Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 56.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.8 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 34.9 olarak duyuruldu.

12 Nis 2021 - 23:29 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit Meclisi’nde heykel tartışması! mask
İzmit Meclisi’nde heykel tartışması!
Yeni Cuma Parkı tamamen yenilenecek! mask
Yeni Cuma Parkı tamamen yenilenecek!
Hürriyet: İzmit'te tarımsal üretime başladık mask
Hürriyet: İzmit'te tarımsal üretime başladık
Karamürsel’de Polis Haftası kutlandı mask
Karamürsel’de Polis Haftası kutlandı
Castrol Ford Team Türkiye, Türkiye Ralli Şampiyonası’na hazır!   mask
Castrol Ford Team Türkiye, Türkiye Ralli Şampiyonası’na hazır!  
Kocaeli'de ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ramazan pidesi dağıtılacak mask
Kocaeli'de ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ramazan pidesi dağıtılacak
Anket Gölcük Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Gebze’deki dev projede çalışmalar Kuzey yan yolda yoğunlaştı mask
Gebze’deki dev projede çalışmalar Kuzey yan yolda yoğunlaştı
Sedat Peker’in villasında polis arama yapıyor mask
Sedat Peker’in villasında polis arama yapıyor
Emeklilerin bayram ikramiyeleri zamlı yatacak mask
Emeklilerin bayram ikramiyeleri zamlı yatacak
Gölcüklü hemşirenin feci ölümü mask
Gölcüklü hemşirenin feci ölümü
Yüzü yanan kadın güzellik merkezini yerinden etti mask
Yüzü yanan kadın güzellik merkezini yerinden etti
Sedat Peker ve suç örgütüne Kocaeli'de operasyon! 63 gözaltı mask
Sedat Peker ve suç örgütüne Kocaeli'de operasyon! 63 gözaltı

GALERİ

Kaza yapan otomobil köprüden uçtu mask
Kaza yapan otomobil köprüden uçtu
Hekimoğlu - Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Hekimoğlu - Kocaelispor (Canlı anlatım)
Park halindeki otomobil alev alev yandı mask
Park halindeki otomobil alev alev yandı
TEM’de feci kaza, kontrolden çıkan cip su kanalına uçtu: 1 ölü mask
TEM’de feci kaza, kontrolden çıkan cip su kanalına uçtu: 1 ölü
Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu mask
Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Gölcükspor 37 yıl sonra DÜŞÜYOR! “2-4” mask
Gölcükspor 37 yıl sonra DÜŞÜYOR! “2-4”
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL