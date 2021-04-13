Derince, ‘Kemer’i sıkmak zorunda

3. Lig 1. Grup’ta Play-Off mücadelesi veren Belediye Derincespor, bugün Kemerspor’a konuk olacak. Kemer İlçe Stadı’ndaki maç saat 15.00’te başlayacak. Mücadeleyi İstanbul’dan Batuhan Bayar yönetecek. Edirnespor karşısında sahasında ummadığı bir yenilgi alan sarı lacivertlilerin iddiasını sürdürebilmesi için kritik deplasmandan 3 puanla dönmesi gerekiyor.

RAKİP DE CAN ÇEKİŞİYOR

Belediye Derincespor ilk 5 yolunda çok kritik bir maça daha çıkacak. Rakip ateş hattındaki Kemerspor olacak. Maçtan 2 gün öncesi Antalya’ya giden ekibimizde sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor. Ligde zor günler geçiren, son 7 maçta sadece 1 puan alan Kemerspor ise Derince maçını kaybederse ligde kalma umutlarını kaybedecek. Play-Off mücadelesi veren Arnavutköy Belediyesi, Edirne deplasmanına çıkacak, Ofspor ise şampiyonluk adayı Diyarbekir’i ağırlayacak.