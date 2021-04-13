Mecbursun Darıca

3. Lig 2. Grup’taki temsilcimiz Darıca Gençlerbirliği bugün Yozgatspor’u konuk edecek. Darıca İlçe Stadı’ndaki maç saat 15.00’te başlayacak. Son 8 maçta sadece 1 galibiyeti bulunan Darıca Gençlerbirliği’nin ilk 5 iddiasını sürdürmesi için Yozgat’ı devirmesi ve 3 puanı alması gerekiyor.
YOZGAT AMATÖRE DÜŞTÜ
Son maçında Nazilli karşısında iyi oyunu ve mücadelesini puanla süsleyemeyen sarı yeşillilerin şeytanın bacağını kıracağı düşünülüyor. Yozgat ekibi ise profesyonel liglerde ligden düşmesi kesinleşen ilk takım olarak dikkat çekiyor. 29 maç sonunda sadece 13 puan toplayan İç Anadolu temsilcisi son 14 maçta 1 puan alabildi. Kağıt üzerinde ağır favori olan Darıca’nın son sıradaki rakibini devirmesi ve ilk 5 iddiasını sürdürmesi bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.