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13 Nis 2021 - 23:30- Spor G: 13 Nis 2021 - 13:58

Mecbursun Darıca
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3. Lig 2. Grup’taki temsilcimiz Darıca Gençlerbirliği bugün Yozgatspor’u konuk edecek. Darıca İlçe Stadı’ndaki maç saat 15.00’te başlayacak. Son 8 maçta sadece 1 galibiyeti bulunan Darıca Gençlerbirliği’nin ilk 5 iddiasını sürdürmesi için Yozgat’ı devirmesi ve 3 puanı alması gerekiyor.

YOZGAT AMATÖRE DÜŞTÜ

Son maçında Nazilli karşısında iyi oyunu ve mücadelesini puanla süsleyemeyen sarı yeşillilerin şeytanın bacağını kıracağı düşünülüyor. Yozgat ekibi ise profesyonel liglerde ligden düşmesi kesinleşen ilk takım olarak dikkat çekiyor. 29 maç sonunda sadece 13 puan toplayan İç Anadolu temsilcisi son 14 maçta 1 puan alabildi. Kağıt üzerinde ağır favori olan Darıca’nın son sıradaki rakibini devirmesi ve ilk 5 iddiasını sürdürmesi bekleniyor.

13 Nis 2021 - 23:30 - Spor

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