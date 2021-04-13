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13 Nis 2021 - 13:57- Spor G: 13 Nis 2021 - 13:58

Seher Köksal da Kocaeli Kadın Futbol Kulübü’nde
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İlimizi Turkcell Türkiye Kadınlar Futbol 1. Ligi’nde temsil eden Kocaeli Kadın Futbol Kulübü, 2003 doğumlu forvet Seher Köksal’ı renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada “Seher Köksal ile gücümüze güç kattık. Yeni sezonda U 19 Milli takım oyuncumuz Seher, yeşil siyah formamız için mücadele edecek. Milli oyuncularımız tarafından tercih edilen kulübümüz nice güzel başarılara imza atmaya devam edecektir” ifadelerine yer verildi.
# Kocaeli

13 Nis 2021 - 13:57 - Spor

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