Karamürselspor 3.Lig havasında

Mayıs ayının son haftasına ertelenen BAL için hazırlıklarını yeniden programlayan Karamürselspor, ikinci sezonunda 3.Lig hakkını elde etmeye ant içti. İlçe içerisinde hareketlilik gözlenirken, üye yapma çalışmaları da devam ediyor. Bu arada il ve ilçe protokolü de şampiyonluk havasına girmiş gözüktü. Yeni inşa edilen alt geçit açılışında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın dahil, diğer tüm protokolün Sarı Lacivetli kaşkollarla poz vermesi, herkesin içini ısıttı.
ÖZEL MAÇLARI KAZANDILAR
Öte yandan Sarı Lacivertli temsilcimiz, önceki gün sahasında oynadığı hazırlık maçında Gölcükspor U-19 takımını Serhat Türkkent’in attığı iki golle 2-0 yendi ve 9.hazırlık maçında 7.galibiyetini aldı. Temsilcimiz hazırlık maçlarında hiç yenilmedi. Karamürselspor oynadığı 8.hazırlık maçında ise Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden İstanbul Kadıköyspor'u, deplasmanda oynanan maçta 5-0 ile geçmeyi başarmış, golleri Serhat Kaptan, Mustafa Kaya, Ufuk Gülez, Serhat Türkkent ve Berat Aydın atmıştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.