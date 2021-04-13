Karamürselspor 3.Lig havasında

Mayıs ayının son haftasına ertelenen BAL için hazırlıklarını yeniden programlayan Karamürselspor, ikinci sezonunda 3.Lig hakkını elde etmeye ant içti. İlçe içerisinde hareketlilik gözlenirken, üye yapma çalışmaları da devam ediyor. Bu arada il ve ilçe protokolü de şampiyonluk havasına girmiş gözüktü. Yeni inşa edilen alt geçit açılışında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın dahil, diğer tüm protokolün Sarı Lacivetli kaşkollarla poz vermesi, herkesin içini ısıttı.

ÖZEL MAÇLARI KAZANDILAR

Öte yandan Sarı Lacivertli temsilcimiz, önceki gün sahasında oynadığı hazırlık maçında Gölcükspor U-19 takımını Serhat Türkkent’in attığı iki golle 2-0 yendi ve 9.hazırlık maçında 7.galibiyetini aldı. Temsilcimiz hazırlık maçlarında hiç yenilmedi. Karamürselspor oynadığı 8.hazırlık maçında ise Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden İstanbul Kadıköyspor'u, deplasmanda oynanan maçta 5-0 ile geçmeyi başarmış, golleri Serhat Kaptan, Mustafa Kaya, Ufuk Gülez, Serhat Türkkent ve Berat Aydın atmıştı.