Başkan Taşkaya: Çayırova GB bir kulüpten çok daha fazlasıdır

Çayırova Gençlerbirliği Spor kulübü yönetim kurulu aldıkları kararla örnek bir davranışa imza attı

TEK TEK DAĞITTILAR

Bu yıl gençlere futbol olarak eğitim katkısı veremeyen kulüp yönetimi, 1 yıl boyunca futbol takımına harcadıkları bütçeyi bu kez, Ramazan-ı Şerif'in başlamasını fırsat bilerek, başta sporcuları olmak üzere yıl içinde değerler eğitimi çalışmaları yaptıkları ailelere ramazan erzak paketi hazırlayıp, bizzat dağıtımını yaptı.

TAŞKAYA AÇIKLAMA YAPTI

Her yıl Ramazan ayına girildiğinde spor kulüp olarak ihtiyaç sahibi ailelere erzak yardımı yaptıklarını söyleyen Yönetim Kurulu başkanı Fahrettin Taşkaya geçtiğimiz yıllarda 20 - 30 erzak paketi ile sınırlı kalan bu çalışmayı pandemide oluşan ekonomik sıkıntıyı da dikkate alarak bu sene ramazan erzak koli çalışmasını 150'ye yükselttiklerini belirtti. Çankaya şunları söyledi: Bu sayede yıl içinde ilgilendiğimiz değer kattığınız gençlerimize ve ailelerimize az da olsa katkı sağlamak istedik. Her zaman gençlerimize ve ailelerimize söylediğimiz söz şudur: Bizler sadece futbol takımı değiliz. Amaç ve gayemiz gençlerimize ahlak ve değer katmaktır.

ÖNEMLİ OLAN MANEVİ DEĞERLERDİR

Değerli gençler eğer sizlere ahlak ve değer katamıyorsak, O zaman bu çalışmaları yapmamızın da çok önem arz etmemektedir. İşte bu hedef doğrultusunda Allah'ın izni ile yöneticilerimizin de desteği ile her yıl büyüyerek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ömrümüz oldukça daha iyi, daha güzel, daha faydalı işler yapmaya devam edeceğiz. Kamuoyuna saygılar sunuyorum.