Kağıtspor’un başka çaresi yok

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden Kağıtspor bugün, Covid nedeni ile ertelenen Yalova ile karşılaşacak. Mavi beyazlıların Play-Off’a (İlk 9) kalması için rakibini mağlup etmesi gerekiyor. Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’ndaki maç saat 15.00’te başlayacak.
ÇEKİŞMELİ BİR MAÇ OLACAK
Bu sezon 25 maçta 14 galibiyet 11 de yenilgi alan Kağıtspor son maçında Akhisar’ı 2 sayı farkla, 82-80 mağlup etmişti. Bu mücadelede rahat bir oyunla son 5 dakikaya 79-75 önde giren mavi beyazlılar üst üste hataların ardından skorun 80-80’e gelmesine engel olamamıştı. Ancak ABD’li yıldız Keshun’un son sözü söylediği karşılaşmayı kazanan Kağıtspor derin bir nefes aldı. Yalova da Kağıtspor gibi Play-Off’u hedefliyor. Maçın çekişmeli geçeceği düşünülüyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.