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13 Nis 2021 - 14:17- Spor G: 13 Nis 2021 - 14:18

eMilli takım Play-Off’a kaldı
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Ülkemizi 55 ülkenin katıldığı eEuro2021 ön elemelerinde temsil eden ve aralarında Kocaelili sporcuların da yer aldığı eMilli Takımımız, C Grubu’nda aldığı sonuçlar neticesinde grubunu ikinci tamamlayarak eEuro2021 şansını Play-Off’lara bıraktı. Hırvatistan, İsveç, Güney Kıbrıs ve San Marino ile C Grubu’nda mücadele eden eMilli Takımımız topladığı 15 puanla Hırvatistan’ın ardından grubunu ikinci olarak tamamladı. 10 ve 17 Mayıs tarihleri arasında oynanacak Play-Offlarda eEuro2021 şansı elde etmek için mücadele edecek olan eMilli Takımımızın kadrosunda Ali Doğan Barutçu, Emirhan Ünal, Erman Gökdemir ve Mücahit Sevimli yer alıyor.

13 Nis 2021 - 14:17 - Spor

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