Ülkemizi 55 ülkenin katıldığı eEuro2021 ön elemelerinde temsil eden ve aralarında Kocaelili sporcuların da yer aldığı eMilli Takımımız, C Grubu’nda aldığı sonuçlar neticesinde grubunu ikinci tamamlayarak eEuro2021 şansını Play-Off’lara bıraktı. Hırvatistan, İsveç, Güney Kıbrıs ve San Marino ile C Grubu’nda mücadele eden eMilli Takımımız topladığı 15 puanla Hırvatistan’ın ardından grubunu ikinci olarak tamamladı. 10 ve 17 Mayıs tarihleri arasında oynanacak Play-Offlarda eEuro2021 şansı elde etmek için mücadele edecek olan eMilli Takımımızın kadrosunda Ali Doğan Barutçu, Emirhan Ünal, Erman Gökdemir ve Mücahit Sevimli yer alıyor.
13 Nis 2021 - 14:17- Spor Güncelleme: 13 Nis 2021 - 14:18
eMilli takım Play-Off’a kaldı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.