eMilli takım Play-Off’a kaldı

Ülkemizi 55 ülkenin katıldığı eEuro2021 ön elemelerinde temsil eden ve aralarında Kocaelili sporcuların da yer aldığı eMilli Takımımız, C Grubu’nda aldığı sonuçlar neticesinde grubunu ikinci tamamlayarak eEuro2021 şansını Play-Off’lara bıraktı. Hırvatistan, İsveç, Güney Kıbrıs ve San Marino ile C Grubu’nda mücadele eden eMilli Takımımız topladığı 15 puanla Hırvatistan’ın ardından grubunu ikinci olarak tamamladı. 10 ve 17 Mayıs tarihleri arasında oynanacak Play-Offlarda eEuro2021 şansı elde etmek için mücadele edecek olan eMilli Takımımızın kadrosunda Ali Doğan Barutçu, Emirhan Ünal, Erman Gökdemir ve Mücahit Sevimli yer alıyor.