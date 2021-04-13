Feci kazada ölen doktordan geriye mutluluk fotoğrafları kaldı

Kaza, dün öğle saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Körfez Sevindikli gişeleri İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara’dan İstanbul’a gitmek üzere 34 BMK 261 plakalı Volkswagen marka otomobili ile yola çıkan Abdullah Fatih Demirci, bir anda aracının kontrolünü kaybetti. Savrulan otomobil, önünde ilerleyen tıra arkadan çarparak parçalandı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Demirci, olay yerinde hayatını kaybetti. Bir ilaç firmasında çalıştığı öğrenilen ve doktor olan Demirci’den geriye eşi ve bebeği ile çekilmiş mutluluk fotoğrafları kaldı.
Yaklaşık 3 yıl önce evlenen Demirci’nin 1 yıl önce bebeğinin dünyaya geldiği öğrenildi. Kendisi gibi doktor olan ve özel bir hastanede görev yapan Prof. Dr. Mustafa Demirci’nin oğlu olduğu öğrenilen Demirci’nin cenazesi, Kocaeli’deki işlemleri sonrasında defnedilmek üzere memleketi Uşak’ın Banaz ilçesi Kızılhisar köyüne gönderildi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.