CHP’li Tahsin Tarhan esnafın sorunlarını dinledi

Gebze Eskihisar Su Ürünler Kooperatifi ile buluşan Tarhan: “Yıllardır geçimini denizden sağlayan Gebze Eskihisar Balıkçıları zor günler yaşıyor. Rantçılar tarafından işgal edilen Eskihisar limanında bir yandan doğaya zarar verilirken bir yandan da balıkçıların hakkı gasp ediliyor. Balık sahaları işgal edilen balıkçılar evlerine ekmek götüremiyor. Körfezin her tarafı liman oldu. Gemilerin demir attığı bu limanların her yanı rantçıya tahsis edilirken balıkçıların balık tutmalarına izin verilmiyor. Gebze Eskihisar doğasıyla, deniziyle Gebze halkı için önemli bir yere sahip. Bu alanları rantçılara teslim ederek doğasının zarar görmesine izin verilmemelidir. Boğazlarda büyük tekneler ve gırgırların avlanmalarına izin verilirken, burada olta balıkçılarına izin verilmiyor ve balıkçılara büyük cezalar kesiliyor. Bu liman balıkçılar için tek geçim kaynağıdır. Bu liman rantçılar uğruna heba edilmemelidir” dedi.

DÜĞÜN SALONU İŞLETMECİLERİ KADERİNE TERK EDİLİYOR

Gebze’deki düğün salonu işletmecilerinin sorunlarını dinleyen Tarhan: “Düğün ve davet sektörü salgın döneminde durmuş vaziyettedir. Sektörde %95 kadar yüksek bir oranda iş kaybı bulunmaktadır. 1 milyona yakın kişi bu sektörden geçimini sağlamaktadır. Bunların ailelerini de düşündüğümüzde bu durumdan etkilenen sayısı 4 milyona kadar yaklaşmaktadır. Bu kadar büyük bir kitlenin mağduriyetinin giderilmesi adına hiçbir adım atılmamaktadır. Birçok sektörü de dolaylı olarak etkileyen düğün-davet sektörü bu sektörlerde de iş ve aş kaybına neden olmaktadır. Yaşadığımız bu zor günlerde bu sektörde geçim sıkıntısı çeken vatandaşlarımızın sorunlarına çare bulunması için yetkilileri göreve davet ediyoruz” dedi.

Sözlerini sürdüren Tarhan: “Zor günler yaşayan düğün salonu işletmecilerine bir an önce çözüm üretmemiz gerekiyor. Düğün ve davet organizasyonlarının ne zaman başlayacağı belirsiz. İşletmeciler salonların bayramdan sonra açılmasını talep ediyor. Düğün salonu işletmecilerine salonların ne zaman açılacağına dair belirli bir tarih verilmelidir. Salonlardaki doluluk oranının en az %50 olması ve saat sınırının kaldırılması gerekiyor. Bununla birlikte çöp, tabela, stopaj vergilerinin kaldırılması, vergi borçlarının ötelenmesi ve kira desteği verilmesi bu esnafın ayakta kalması açısından çok önemlidir” dedi.