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13 Nis 2021 - 14:54- Gündem G: 13 Nis 2021 - 14:55

Kardeş Eller’in destek kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor

İzmit Belediyesinin öz kaynakları ve bağışçıların desteğiyle hayata geçirdiği Kardeş Eller projesinde Ramazan kolileri ve sıcak yemek dağıtımına başlandı
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İzmit Belediyesinin Başkan Hürriyet döneminde hayata geçirdiği Kardeş Eller uygulaması ihtiyaç sahibi vatandaşlara bir el, bir umut olmaya devam ediyor. Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ihtiyaç sahiplerini tespit eden ve yeni başvuruları da değerlendirdiklerini ifade eden İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri hem belediyenin öz kaynakları hem de bağışçı destekleriyle hazırlanan Ramazan kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. 

VEREN EL, ALAN ELİ GÖRMÜYOR

Konuyla ilgili olarak Ramazan ayı hazırlıklarını geçen haftadan itibaren tamamladıklarını ifade eden İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci, “Geçen haftadan itibaren Ramazan paketlerimizin dağıtımına başladık. Gıda Bankası aracılığı ile öncelikli olarak öz kaynaklarımız ve bağışçılarla gıdalarımızı paketleyerek dağıtımını yapıyoruz. Veren elin alan eli görmediği bir dağıtım organizasyonu gerçekleştiriyoruz” dedi. 

NASIL BAĞIŞTA BULUNABİLİRSİNİZ?

Mübarek Ramazan ayında paylaşmanın huzurunu ve bereketini önemseyen yardımseverler izmitkardeseller.com sitesine girerek yönergeleri takip ettiğinde bağış yapabileceği Kardeş Eller’in İBAN numarasına ulaşacak. Bağışçılar kendi hesaplarından yapacağını transfer işleminin açıklamasında ‘Ramazan paketi desteği vermek istiyorum’ ya da ‘İftar yemeği vermek istiyorum’ seçeneklerinden en az birini belirterek bağışını tamamlayacak.

# İzmit, destek

13 Nis 2021 - 14:54 - Gündem

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