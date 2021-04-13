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13 Nis 2021 - 14:55- Ekonomi G: 13 Nis 2021 - 14:56

Zeytinoğlu şubat ayı sanayi üretimini değerlendirdi
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TÜİK tarafından açıklanan şubat ayı sanayi üretim endeksine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Sanayi üretim endeksi şubatta aylık yüzde 0.1, yıllık yüzde 8.8 arttı. Şubat ayında, aylık bazda en yüksek şubat ayı ihracatını gerçekleştirmiştik. Bunun üretime de yansıyacağını bekliyorduk. Geçen yılın şubat ayında da sanayi üretim verileri oldukça iyiydi. Üzerine bu rakamları görmeyi memnuniyet verici buluyoruz.” dedi. Önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, “Mart ayında da sanayi üretimindeki artışın devam edeceğini bekliyoruz. Geçen yıl salgın etkisiyle düşük oranlar çıkmasından kaynaklı baz etkisiyle de artışlar görülecektir.”

Sektörlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zeytinoğlu, “Alt kalemlere baktığımızda, aylık artış hızında bir önceki aya göre ufak bir yavaşlama var. Ancak, yüksek teknolojili ürünlerde aylık yüzde 12.2’lik, sermaye malı üretiminde de aylık yüzde 3.3’lük dikkat çekici buluyoruz ve çok olumlu değerlendiriyoruz. Şubat ayında yıllık artışlara baktığımızda ise, imalat sanayi sektöründe yüzde 9.3, ara malı üretiminde yüzde 13.7, dayanıklı tüketim malları üretiminde yüzde 19.5, orta yüksek teknoloji ürünlerde yüzde 14.5’luk güçlü katkı gelmesini de önemli buluyoruz.” dedi.
# Kocaeli

13 Nis 2021 - 14:55 - Ekonomi

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