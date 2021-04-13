Gölcükspor’a 12.500 lira ceza!

3. Lig 3. Grup’taki temsilcimiz Gölcükspor’a 12.500 TL. para cezası verildi. 8 Nisan’da oynanan Elazığ Karakoçan müsabakasında, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından 3.000, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından 6.500 ve kulübün mensuplarının oturma düzenine, sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı da 3.000 lira ceza verildi.