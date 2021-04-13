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13 Nis 2021 - 21:23- Gündem G: 13 Nis 2021 - 21:24

Yeni vaka sayısı 60 bine dayandı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre semptom gösteren 2 bin 723 hastayla birlikte 59 bin 187 yeni vaka tespit edilirken 273 kişi hayatını kaybetti. Düne göre; yeni vaka sayısı, can kaybı ve ağır hasta sayısında artış yaşandı.
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Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 13 Nisan Salı gününün verilerine göre 306 bin 563 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 42 milyon 199 bin 485’e ulaştı.

YENİ VAKA SAYISI 60 BİNE DAYANDI

Son 24 saatte semptom gösteren 2 bin 723 hastayla birlikte 59 bin 187 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 3 milyon 962 bin 760’a çıktı. Can kaybı da 273 artarak 34 bin 455’e yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISI 3 BİN SINIRINDA

Güncel verilere göre 52 bin 104 hastanın daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 3 milyon 424 bin 733’e ulaştı. Hastalardaki zatürre oranı ise yüzde 3.3 oldu.

Öte yandan dün 2 bin 891 olan ağır hasta sayısı, bugün 2 bin 951’e yükseldi.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 55 BİNE YAKLAŞMIŞTI

Sağlık Bakanlığı’nın 12 Nisan verilerine göre, semptom gösteren 2 bin 671 hastayla birlikte 54 bin 562 yeni vaka tespit edilmişti. 243 kişi yaşamını yitirirken 41 bin 218 kişi de sağlığına kavuşmuştu.
# covid-19

13 Nis 2021 - 21:23 - Gündem

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