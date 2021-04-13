Haftalık vaka sayısı açıklandı! Kocaeli'de korkutan rakam

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını bir kez daha paylaştı. Bu kapsamda 100 bin kişide vaka görülme oranı en fazla Kırklareli'de oldu. Kırklareli'yi İstanbul ve Çanakkale takip etti. Kocaeli’de vaka sayısı 523.52’ye yükseldi.

İSTANBUL SAMSUN'U GEÇTİ

Bir diğer dikkat çeken değişim ise kontrollü normalleşme döneminin başından bu yana vaka oranında birinci sırada yer alan Samsun'u İstanbul'un geçmesi oldu.