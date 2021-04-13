Haftalık vaka sayısı açıklandı! Kocaeli'de korkutan rakam

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını bir kez daha paylaştı. Bu kapsamda 100 bin kişide vaka görülme oranı en fazla Kırklareli'de oldu. Kırklareli'yi İstanbul ve Çanakkale takip etti. Kocaeli’de vaka sayısı 523.52’ye yükseldi.
İSTANBUL SAMSUN'U GEÇTİ
Bir diğer dikkat çeken değişim ise kontrollü normalleşme döneminin başından bu yana vaka oranında birinci sırada yer alan Samsun'u İstanbul'un geçmesi oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.