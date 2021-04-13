Olay, öğle saatlerinde Ömerağa Mahallesi'nde bulunan bir iş hanının önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.A. (50) isimli şahıs, caddede yürüyen 14 yaşındaki bir kız çocuğuna arkadan yaklaşarak cep telefonu ile fotoğrafını çekti. Olayı fark eden bir kadının tepki göstermesi üzerine, K.A. caddede bulunan esnaf ve vatandaşlar tarafından darp edildi. Şahsın elindeki cep telefonunu alan şahıslar, 14 yaşındaki kız çocuğunun çok sayıda fotoğrafı ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından K.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın telefonuna ise polis ekipleri tarafından el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
13 Nis 2021 - 23:32- Asayiş Güncelleme: 13 Nis 2021 - 23:35
Kız çocuğunun fotoğrafını çeken şahsı darp edip polise teslim ettiler
İzmit'te 14 yaşındaki bir kız çocuğunun cep telefonunu ile fotoğraflarını çektiği iddia edilen şahıs, esnaf ve vatandaşlar tarafından darp edilerek polise teslim edildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.