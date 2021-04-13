5. kattan düşen kişi hayatını kaybetti

Olay, Gebze İnönü Mahallesi 1944 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taner Zorba (30) isimli bir vatandaş, iftar vaktine yakın bir saatte 5 katlı bir binanın çatısından aşağıya düştü. Zorba’nın düştüğünü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olayın meydana geldiği adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları tetkikler sonrasında şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine Zorba’nın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Ambulansa alınan şahsın yakınları, güçlükle sakinleştirildi. Zorba’nın düştüğü yere daha sonra olay yeri inceleme ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında, Zorba’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. İlk belirlemelere göre olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.