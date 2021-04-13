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13 Nis 2021 - 23:42- Asayiş G: 13 Nis 2021 - 23:44

Kahvede polise yakalandılar

İzmit'te bulunan bir kahvehaneye düzenlenen baskında, koronavirüs tedbirleri ile sokağa çıkma yasağını ihlal eden 11 kişi polise yakalandı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre İzmit'te bulunan bir kahvehanede bazı şahısların koronavirüs tedbirleri ile sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri  bahse konu adrese baskın yaptı. Yapılan baskında, sokağa çıkma yasağı ile sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 11 kişiye idari para cezası uygulandı.
# İzmit, koronavirüs

13 Nis 2021 - 23:42 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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