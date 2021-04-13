Kahvede polise yakalandılar

Alınan bilgiye göre İzmit'te bulunan bir kahvehanede bazı şahısların koronavirüs tedbirleri ile sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri bahse konu adrese baskın yaptı. Yapılan baskında, sokağa çıkma yasağı ile sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 11 kişiye idari para cezası uygulandı.