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14 Nis 2021 - 11:18- Gündem G: 14 Nis 2021 - 11:56

Zula Süper Lig’in favorisi KBB Kağıtspor Espor

Zula Süper Lig'deki çıkışını sürdüren KBB Kağıtspor Espor, bu hafta aldığı 6 puanla zirve takibini sürdürmeye devam etti
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Zula Süper Lig'de 4. hafta birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olurken, Kocaeli Büyükşehir Belediye(KBB) Kağıtspor Espor, haftayı puan kaybı yaşamadan kapattı. 4. haftanın ilk maçında geçen yılın şampiyonu Çamlıca Espor ile karşılaşan Kağıtspor Espor takımı, iki haritada da üstün bir oyun sergileyerek galibiyeti aldı. Haftanın son maçında Espor Avrupa arenasında büyük başarılar getiren Digital Athletics takımıyla karşılaşan Kağıtspor Espor ekibi, uzatmalara giden iki haritanın sonunda gülen taraf oldu.

GEÇEN YILIN ŞAMPİYONU’NU RAHAT GEÇTİ

Yeni kurulan kadrosuyla Zula Süper Lig'deki ilk sezonuna
çok iyi bir başlangıç yapan KBB Kağıtspor Espor, yeni sezonun favorilerinden biri olmaya adım adım devam ediyor. Zula Süper Lig’in 4. haftasının ilk maçını geçen yılın şampiyonu Çamlıca Espor takımıyla yapan KBB Kağıtspor ekibi, rakibine adeta göz açtırmadı. İki harita üzerinden oynanan maçlarda 10-5 ve 10-2’lik skorlara ulaşan Kocaelili ekip, hanesine 3 puanı yazdırmayı başardı.

DİGİTAL ATHLETİCS’İ DE YENMEYİ BAŞARDI

Zula Süper Lig’in 4. haftasının son maçını 2018 yılında kurulan ve farklı Espor dallarında dünya çapındaki turnuvalarda yer alan Digital Athletics Espor ile yapan KBB Kağıtspor Espor, gülen taraf oldu. İki harita üzerinden gerçekleşen maçlar uzatmalara gitti. Her iki haritayı uzatmalar sonunda 13-11’lik skorlarla kazanan KBB Kağıtspor Espor ekibi, bu hafta aldığı 6 puan ile zirve takibini sürdürmeye devam etti. Kağıtspor Espor, şuanda ligde 2. durumda bulunuyor.

# Kocaeli, Büyükşehir

14 Nis 2021 - 11:18 - Gündem

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