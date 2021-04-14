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14 Nis 2021 - 11:20- Asayiş G: 14 Nis 2021 - 11:32

Şafak vaktinde derneğe kumar baskını

Darıca'da, dernek binasında kağıt oyunu oynayan 23 kişiye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle para cezası kesildi.

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Darıca’daki dernek binasında, kağıt oyunu oynandığı bilgisi üzerine polis ekipleri, harekete geçti. Saat 05.00’te yapılan baskında, dernek binasında oyun oynayan 23 kişi tespit edildi. Bu kişilere  koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymamaları nedeniyle para cezası uygulandı.
# koronavirüs

14 Nis 2021 - 11:20 - Asayiş

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