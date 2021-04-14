Nesibe Aydın zirve yapıyor

Nesibe Aydın Eğitim Kurumlarının geleneksel hale getirerek bu yıl üçüncüsünü düzenlediği ‘Eğitim Liderleri Zirvesi’, 17 Nisan Cumartesi günü online olarak yapılıyor. ‘Eğitimde Sosyal ve Duygusal Beceriler’ temasının işleneceği zirve, güçlü konuşmacı kadrosuyla dikkat çekiyor. Eğitimci ve yazar Nesibe Aydın’ın, Nesibe Aydın Bilim Kurulu üyelerinin ve alanında yetkin isimlerin katılacağı zirvenin büyük ilgi görmesi bekleniyor.
KATILIM ÜCRETSİZ
Katılımın ücretsiz olduğu zirveye, www.nesibeaydin.k12.tr web sitesi üzerinden kayıt yaptırılması gerektiğini söyleyen Nesibe Aydın Kocaeli Okulları Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü Sercan Beyzi, eğitimcilere ve ailelere ışık tutmak amacıyla gerçekleştirilen bu tarz etkinliklere önümüzdeki yıllarda Kocaeli okulu olarak ev sahipliği yapacaklarının da müjdesini verdi. Beyzi; eğitime gönül vermiş tüm katılımcıları saat 10.00’da başlayacak zirveye davet etti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.