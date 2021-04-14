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14 Nis 2021 - 11:57- Eğitim G: 14 Nis 2021 - 12:00

Nesibe Aydın zirve yapıyor

Nesibe Aydın Eğitim Kurumlarının 3.’sünü düzenlediği ‘Eğitim Liderleri Zirvesi’, 17 Nisan’da yapılıyor
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Nesibe Aydın Eğitim Kurumlarının geleneksel hale getirerek bu yıl üçüncüsünü düzenlediği ‘Eğitim Liderleri Zirvesi’, 17 Nisan Cumartesi günü online olarak yapılıyor. ‘Eğitimde Sosyal ve Duygusal Beceriler’ temasının işleneceği zirve, güçlü konuşmacı kadrosuyla dikkat çekiyor. Eğitimci ve yazar Nesibe Aydın’ın, Nesibe Aydın Bilim Kurulu üyelerinin ve alanında yetkin isimlerin katılacağı zirvenin büyük ilgi görmesi bekleniyor.

KATILIM ÜCRETSİZ

Katılımın ücretsiz olduğu zirveye, www.nesibeaydin.k12.tr web sitesi üzerinden kayıt yaptırılması gerektiğini söyleyen Nesibe Aydın Kocaeli Okulları Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü Sercan Beyzi, eğitimcilere ve ailelere ışık tutmak amacıyla gerçekleştirilen bu tarz etkinliklere önümüzdeki yıllarda Kocaeli okulu olarak ev sahipliği yapacaklarının da müjdesini verdi. Beyzi; eğitime gönül vermiş tüm katılımcıları saat 10.00’da başlayacak zirveye davet etti.

 

# Kocaeli, eğitim

14 Nis 2021 - 11:57 - Eğitim

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