Kız çocuklarının fotoğrafını çeken şahıs adliyede

Alınan bilgiye göre İzmit Alemdar Caddesinde K.A. isimli şahsın önünde yürüyen 15 yaşındaki genç kızın fotoğraflarını çektiği iddia edildi. K.A.'nın fotoğraf çektiğini flaşın patlamasıyla fark eden genç kız olayı anlayınca K.A.'nın galerisine bakmak istedi fakat şahıs çeşitli bahaneler ile buna izin vermedi. Kızın şahsa tepkileri sonrasında esnafın olay yerine gelmesiyle şahsın galerisine bakıldığı ve birçok kızın çekilmiş fotoğrafları bulunduğu öğrenildi. Yapılan şikayet sonrası polis ekipleri tarafından şahıs gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan K.A. Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildiği esnada görüntü alan basın mensuplarına “Ben yapmadım, yanlış oldu” dedi.
BASIN MENSUPLARINA TEPKİ
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İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından K.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Telefonuna polis ekiplerince el konulan K.A., emniyetteki işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Polis eşliğinde adliyeye çıkarılan şahıs, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.