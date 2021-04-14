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14 Nis 2021 - 11:56- Asayiş G: 14 Nis 2021 - 13:29

Kız çocuklarının fotoğrafını çeken şahıs adliyede

İzmit Alemdar Caddesi üzerinde yolda yürüyen genç bir kadının fotoğrafını çekerken yakalanan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre İzmit Alemdar Caddesinde K.A. isimli şahsın önünde yürüyen 15 yaşındaki genç kızın fotoğraflarını çektiği iddia edildi. K.A.'nın fotoğraf çektiğini flaşın patlamasıyla fark eden genç kız olayı anlayınca K.A.'nın galerisine bakmak istedi fakat şahıs çeşitli bahaneler ile buna izin vermedi. Kızın şahsa tepkileri sonrasında esnafın olay yerine gelmesiyle şahsın galerisine bakıldığı ve birçok kızın çekilmiş fotoğrafları bulunduğu öğrenildi. Yapılan şikayet sonrası polis ekipleri tarafından şahıs gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan K.A. Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildiği esnada görüntü alan basın mensuplarına “Ben yapmadım, yanlış oldu” dedi.

BASIN MENSUPLARINA TEPKİ

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İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından K.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Telefonuna polis ekiplerince el konulan K.A., emniyetteki işlemleri sonrasında  Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Polis eşliğinde adliyeye çıkarılan şahıs, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi.

# Kocaeli, İzmit

14 Nis 2021 - 11:56 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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