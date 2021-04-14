İş insanı Abdin Öztürk hayatını kaybetti

Kocaeli'nin sevilen iş insanlarından, kentte birçok akaryakıt istasyonu sahibi olan, Kocaeli Ticaret Odası meclis üyesi, 15 Temmuz Demokrasi Gazileri Terör Mağdurları ve Şehitleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Abdin Öztürk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Öztürk, bir süre önce koronavirüse yakalanmış, virüsün ciğerlerine inmesi sebebiyle de VM Medical Park Kocaeli Hastanesi'nde solunum cihazına bağlı olarak tedavi görüyordu. Öztürk'ten bugün kötü haber geldi. İş insanı Öztürk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kocaeli Gazetesi olarak ailesi ve sevenlerine sabır dileriz...