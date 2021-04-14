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14 Nis 2021 - 12:39- Sağlık G: 14 Nis 2021 - 12:40

Medical Park Gebze Hastanesi 8 ülkeden hekimlere eğitim veriyor

Azerbaycan, Bosna Hersek, Yemen, Etiyopya, Afganistan, Pakistan, Hindistan, Kazakistan gibi ülkelerden hekimler, 4 yılı aşkın süredir diz ve kalça protezi konusunda Medical Park Gebze Hastanesi’nde eğitim alıyor.

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Medical Park Gebze Hastanesi’nde görevli Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatih Küçükdurmaz tarafından 2017 senesinde yurtdışından gelen uzman doktorlara yönelik başlatılan diz ve kalça protezi konusundaki eğitimler, pandemi döneminde de aralıksız olarak devam ediyor. Her 3 ayda bir farklı ülkelerden gelen misafir öğretim üyeleri hasta muayenelerine ve tedavi işlemlerine gözlemci olarak katılıyor, kendilerine hastanede tahsis edilen birimde Prof. Dr. Fatih Küçükdurmaz yönetiminde diz ve kalça protezi ile ilgili akademik çalışmalara katılıyor.

4 yıldır sistemli bir program yapılıyor

4 yıldır sistemli bir şekilde eğitimlerini sürdürdüklerini ifade eden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatih Küçükdurmaz, yurtdışında gerçekleştirilen konferans ve eğitimler sırasında kendisine gelen taleplerle bu eğitim programına başladığını söyledi. Program başladığından beri Yemen, Etiyopya, Afganistan, Pakistan, Hindistan, Kazakistan, Azerbaycan, Bosna Hersek gibi birçok ülkeden eğitim için hekimlerin kendilerine başvurduğunu ifade eden Prof. Dr. Fatih Küçükdurmaz, gelen uzman doktorların kendi ülkelerinde doçent ve yardımcı doçent olarak çalıştıklarını belirtti. Prof. Dr. Fatih Küçükdurmaz, Nijerya’dan gelen Dr. Kabiru Salisu’nun halen Medical Park Gebze Hastanesi’nde gözlemci uzman doktor olarak eğitimine devam ettiğini kaydetti.

Hekimlerarası mesleki dayanışmayı geliştiriyor”

Farklı ülkelerden gelen doktorlarla mesleki dayanışmanın eğitim süresi ile kısıtlı kalmadığını, ülkelerine döndükten sonra da kendileriyle ilişkilerin devam ettirdiklerini ifade eden Prof. Dr. Fatih Küçükdurmaz, “Bu benim açımdan çok gurur verici ama daha önemlisi, Türkiye’nin dünyanın pek çok ülkesine göre bulunduğu seviyenin ve ülkemize olan ilginin ortaya konması açısından dikkat çekici bir çalışma. Daha da yaygınlaşmasını ümit ediyorum” dedi. 

Ülkemiz adına gurur verici”

Medical Park Gebze Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ali Kemal Gürbüz ise, “Hastanemize yabancı ülkelerden doktorların gelmesi bizim için de keyifli bir durum. Bu sirkülasyon ve bilgi paylaşımının ülkemiz ve mesleğimiz adına artarak devam etmesini dilerim. Ülkemizin sağlık alanındaki tanıtımına katkıda bulunmak çok gurur verici” ifadelerini kullandı.

# Gebze, eğitim

14 Nis 2021 - 12:39 - Sağlık

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