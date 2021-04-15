Anlı şanlı bir galibiyet gelsin

Kocaelispor sezonun 32. maçında sahasında Şanlıurfaspor'u konuk edecek. Saat 15'te başlayacak karşılaşma Misli.com’dan canlı olarak yayınlayacak. Kayseri’den Necati Selçuk Şahin’in yöneteceği maç yeşil siyahlar için Play-Off yolunda önemli bir sınav olacak

MUSA YERİNE TAHA BATUHAN

Son karşılaşmasında deplasmanda Hekimoğlu Trabzon ile 0-0 berabere kalan Kocaelispor bugün son haftaların formda takımları arasında yer alan Şanlıurfaspor’u konuk edecek. Yeşil siyahlarda Musa Nizam sarı kart cezalısı olduğu için sahadaki yerini alamayacak. Bu futbolcunun yerineyse Taha Batuhan Yayıkçı’nın forma giymesi bekleniyor.

TEK DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın karantina suresi devam ettiği için kulübede 3. kez 1. Yardımcı Antrenör Turgay Karslı yer alacak. Kocaelispor'un Hekimoğlu maçının 11’inden tek değişiklikle maça başlaması bekleniyor. Buna göre yeşil siyahlılar kalede Bayram, savunmada Semih, Gökhan, Taha Batuhan, Numan, önlerinde Mesut ve Yılmaz, kanatlarda Benhur ve Burak Süleyman,forvete yakın bölgede Murat Cem, ileride de Batuhan Erile sahadaki yerini alması bekleniyor.

EN KÖTÜ 1 PUAN İSTİYORLAR

Şanlıurfa temsilcisi Teknik Direkrör Gürses Kılıç ile çıkışa geçti. Son 12 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 de yenilgi alan sarı yeşilliler 28 puan ile 14. sırada ye alıyor. Sezon başında doğu temsilcisi için -kesin düşer- gözüyle bakılıyordu. Son haftalardaki performansıyla hem moral bulan, hem de üst sıralara doğru tırmanmaya başlayan Şanlıurfaspor, İzmit’ten en kötü 1 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor

İÇ SAHADA DOKUZUNCU SIRADAYIZ

Amed ve Erzincan ile oynadığı son iki iç saha maçını kaybeden Kocaelispor bu kez sahasında puan kaybına izin vermemek için elinden geleni yapacak. Yeşil siyahlılar iç sahada oynadığı 15 maç sonunda 8 galibiyet,3 beraberlik ve 4 yenilgi sonrasında 27 puan topladı ve dokuzuncu sıraya kadar geriledi. Sahasında 24 gol atan yeşil siyahlı ekip kalesinde 12 gol gördü. Şanlıurfa’yı evine eli boş göndermek isteyen Kocaelispor, sahasındaki puanını 30'a çıkarmak istiyor.

URFA DEPLASMANDA 12 PUAN TOPLADI

Şanlıurfaspor ise deplasmandaki en kötü takımlardan birisi olarak dikkat çekiyor. Sarı yeşilliler dış sahada15 maç sonunda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 da yenilgi aldı. Deplasmanda 17 gol atan Şanlıurfaspor kalesinde 38 gol gördü. Takımda dikkat edilmesi gereken ve futbolcuların başında 2007-2008 sezonunda Kocaelispor’da forma giyen Can Erdem yer alıyor. Bu sezon 10 gol atan santrfor hayli formda. Urfa’da Göksu Alhas sarı kart cezası olduğu için sahadaki yerini alamayacak. Maç saatinde hava kapalı sıcaklık yaklaşık 18 derece olacak. Maç esnasında yağışın olma ihtimali de bulunuyor.