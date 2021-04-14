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14 Nis 2021 - 18:30- Gündem G: 14 Nis 2021 - 16:33

“ASA Gelinlik”  kentimize gurur yaşattı

‘Gelin Damat Fashion’ defilesinin 5’incisi bu sene, İstanbul Çırağan Sarayı’nda yapılan organizasyon ile gerçekleştirildi. Ünlü isimlerin podyumda yer aldığı defilede Kocaeli’den ASA Gelinlik Sahibi Semra Yıldız ödül aldı

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
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51 modacının katıldığı ‘Gelin Damat Fashion’ defilesinin 5’incisi geçtiğimiz çarşamba günü İstanbul Çırağan Sarayı’nda yapılan organizasyonlar ile gerçekleştirildi. Ünlü isimlerin podyumda yer aldığı ve Türkiye’nin her tarafından takip edilen Gelin Damat Fashion defilesi Avrupa ve Arap ülkeleri tarafından da yakından ilgi gördü. Defileye Kocaeli’den katılan Semra Yıldız ilimizi temsil ederek birçok ünlü modacının yanında yerini aldı. Kocaeli’nin gururu olan Semra Yıldız defileye ünlü manken Özlem Yıldız ile katılarak gelinliğini sundu. Ünlü isimlerin podyumda yer aldığı defilede ASA Gelinlik Sahibi Semra Yıldız ödül aldı. 11 yıldır Kocaeli’de eşiyle beraber ASA Gelinlik dükkanını işleten Semra Yıldız yaşadığı duygu dolu anları gazetemize anlattı.

"KOCAELİ'NİN GURURU ASA GELİNLİK"

Çocukluğundan beri kıyafet dikmeyi sevdiğini söyleyen ASA Gelinlik Sahibi Semra Yıldız gazetemize yaptığı açıklamalarda, “ASA Gelinlik olarak Kocaeli’ni orada temsil etmek benim için büyük bir gurur oldu. Benim en büyük hayalim gelinlik giymek değil hep dikmek olmuştur. Bunu da en iyi şekilde başardığımı düşünüyorum. Kadınlar her zaman azimli ve başarılıdır. Ben de o kadınlardan biriyim. Dikmeye 5-6 yaşlarımda başladım biliyorum ki işime olan sevgim hiç tükenmeyecek. ASA Gelinlik olarak her zaman en güzel gelinlikleri sergileyeceğiz” dedi.

ASA GELİNLİK İLETİŞİM

Karabaş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:158 İzmit/ Kocaeli

GSM: 0531 336 4245

www.asagelinlik.com 

# Kocaeli, İstanbul, İzmit

14 Nis 2021 - 18:30 - Gündem

Muhabir Dilara Polat

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