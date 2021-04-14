“Proje ile hedefimiz, 2021 sonuna kadar 2500 dönüm alanda dikim yapmak”

Gazetemizin düzenlediği Doruktakiler 2020 değerlendirmelerinde “Yılın Yatırımı” ödülüne layık görülen Sekapark A.Ş.’nin Genel Müdürü Bayram Karakuş, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Sekapark A.Ş.’nin de ortak olduğu Tıbbi Aromatik Bitki Üreticiliği ve Turizm İşletmecilik Yatırım Projesi kapsamında 40 dönüm arazi üzerine kurulacak olan Türkiye’nin en büyük Tıbbi ve Aromatik Bitki Üreticiliği Kompleksi’nde günlük 120 ton aromatik bitki işlenebilecek ve yağı çıkarılabilecek. Proje ile, daha önce dikilen alanlarla birlikte 2021 yılı sonunda toplamda 2500 dönüm civarı bir alanda dikim gerçekleştirmek hedefleniyor.

“KANDIRA’DAN BAŞLADIK”

Öncelikle projeyi tanıyabilir miyiz?

Bu proje ile köylerde ekonomik girdisi yüksek ürünlerin yetiştirilerek kırsal alanların tekrar cazibe merkezi haline getirilmesi ve Türkiye’nin ilk ve en büyük Tıbbi Aromatik Bitkiler İşleme Merkezi (TABİM) oluşturulmasını hedefliyoruz. Tıbbi Aromatik Bitki projesi, tarımsal kalkınmaya ilişkin model bir kalkınma projesi. Projeye 2020 yılı başlarından başlanmış olup öncelikli olarak çalışma yapılacak bitkiler belirlenmiştir. Yapılan fizibilite çalışmaları ve değerlendirmelerinden sonra; Biberiye, Oğul Otu (melissa officinalis) ve Tıbbi Nane yetiştiriciliğine karar verildi. Buna ilişkin olarak, öncelikle çalışma Kandıra bölgesinde başlamış olup 2020 yılı içerisinde Kandıra bölgesinde 1000 dekar biberiye bitkisi dikimi yapıldı. 2021 yılı için alınan kararlar gereğince bu projenin diğer ilçelerimizde de yaygınlaştırılması, dikimin teşvik edilmesi çalışmaları devam ediyor. Bu yıl için hedefimiz Kandıra ve diğer ilçelerimiz dahil olmak üzere 1500 dekar daha dikim gerçekleştirmek. Hedefimiz, daha önce dikilen alanlarla birlikte 2021 yılı sonunda toplamda 2500 dönüm civarı bir alanda dikim gerçekleştirmek.

“İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI”

Yine projemiz uçtan uca bir tarımsal kalkınma modeli olduğu için, çıkan ürünlerinin işlenerek yüksek katma değer elde edilmesi çalışmaları da yürütülüyor. Buna ilişkin olarak TÜBİTAK ile uzun vadeli bir “İşbirliği Sözleşmesi” imzalanmıştır. Çiftçilerimiz ile işbirliği kapsamında yetiştirmiş olduğumuz tıbbi aromatik bitkiler hasat edildikten sonra kurutularak TÜBİTAK’taki tesiste işlenecek. Bu tesiste, Tıbbi ve Aromatik Bitkilerden Süper Kritik Karbondioksit Ekstraksiyon Yöntemi kullanılarak, uçucu ve yarı uçucu yağlar ile bitki ekstraktları elde edilecek. Buna ilişkin olarak, gerekli makine, ekipman ve sistem kurulumu ve devreye alma işleri yapılmakta olup, Nisan ayı içerisinde test çalışmalarına ve deneme üretimlerine başlayacak. Bu sözleşemeye göre, üretmiş olduğumuz ve bu tesiste işlenmesi planlanan ürünlerin Ar-ge ve Ür-ge çalışmaları TÜBİTAK tarafından yapılacaktır.



“HEDEF, İLK VE EN BÜYÜK TESİS OLMAK”

Tesis; TÜBİTAK MAM içerisinde yer almaktadır. Yine proje kapsamında İzmit Kullar bölgesinde 40 dekarlık alanda, Türkiye’nin en büyük Distilasyon Tesisi (Yağ Çıkarma tesisi) çalışmaları da hızla devam ediyor. Distilasyon Tesisi; Tıbbi ve Aromatik bitkilerden buhar distilasyonu yöntemi kullanılarak; uçucu ve yarı uçucu yağların elde edilmesi sağlanacaktır. Bu tesis günlük 120 ton yaş herba işleme kapasitesine sahip olacak şekilde planlandı. Buna göre bina yapım ve makine ekipman alım çalışmaları devam ediyor. Bu tesisin 2022 yılı içerisinde devreye alınması hedefleniyor. Tesislerimiz ile Türkiye’nin ilk ve en büyük “Tıbbi Aromatik Bitkiler Üretim ve İşlenme Tesisi” olmak hedefleniyor.



“ÇİFTÇİ İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin son zamanlardaki en büyük yatırımından bahsediyoruz. Tıbbı Aromatik Bitki Üreticiliğinin diğer üretimlerden farkı ne olacak?

Öncelikle bu proje uçtan uca planlanmış bir Tarımsal Kalkınma projesidir. Tarla belirleme safhasından son ürüne kadar bir plan dahilinde proje yürütülmektedir. “Alın teri çiftçiden, destek Büyükşehir’den” sloganıyla yol çıkılmış olup, çiftçi ile birlikte yürütülen, yönetilen bir projedir. Çiftçimize, Büyükşehir Belediyemizin Fidan ve Dikim desteği yanında Sekapark A.Ş. olarak ön ödemeli, alım garantili Çiftçi İşbirliği Sözleşmesi yapmaktayız. Böylece, çiftçimiz, cebinden para harcamadan, üretim ile ilgili yaptığı her iş kaleminin karşılığı olan ödemeyi üretim sürecinin sonunu yani hasadı beklemeden almaktadır. Üretim süreci sonunda yine Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla, ürün hasadı Sekapark A.Ş. tarafından yapılacak olup, hasada ilişkin kalan son ödeme, bu sürecin sonunda çiftçimize yapılacaktır. Çıkan ürünün katma değerinin arttırılması ve bu katma değerin çiftçimiz ile paylaşılması çalışmaları Sekapark A.Ş. tarafından ayrıca yapılacaktır.

“EN YÜKSEK KATMA DEĞER SATIŞI”

Ekim ve hasat işlemlerini çiftçi kendisi yapacak. SEKAPARK A.Ş. projenin tam olarak neresinde bulunacak?

Sekapark A.Ş; Çiftçimiz ile alım garantili Çiftçi İşbirliği Sözleşmesi yapmaktadır. Buna göre toprak işleme ve hazırlamadan itibaren her safhada çiftçimize, sözleşmede belirlenen oranlar ve tutarlara göre ödemeler yapılmaktadır. Hasat işlemi, Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ve Sekapark A.Ş. ile birlikte organize edilerek alınan hasat makinaları ile yapılacaktır. Çıkan yaş ürünler işleme merkezlerine taşınıp, duruma göre Distilasyon Tesisi’nde, duruma göre kurutma sahalarında kurutulup TÜBİTAK yerleşkesinde yer alan Süper Kritik Ekstraksiyon Tesisi’nde işlenecektir. Çıkan ürünlerin en yüksek katma değer ile satışını yapacaktır.

Projenin açıklanmasının üzerinden belli bir süre geçti. Bu süreç içerisinde beklenmedik bir aksilik yaşandı mı?

Mevsim şartlarından kaynaklı ufak tefek aksamalar dışında proje, belirlenen plan dahilinde yürütülmektedir.

Proje için ilk imzalar atıldı. Birçok çiftçi Büyükşehir Belediyesi’ne güvenerek topraklarına Aromatik bitkileri ekti. İlk hasat diğer çiftçiler için de bir örnek olacak. İlk hasattan istenilen verim alınırsa diğer çiftçiler de bu sisteme katılmak isteyecek. Sisteme dahil olmak isteyenler, ikinci hasatta kabul edilecek mi yoksa ilk çiftçiler ile devam mı edilecek?

Mevcut durumda projeye katılmak isteyen çiftçilerimiz ile 5 yıllık sözleşme imzalanmaktadır. Proje, diğer ilçelerimize yaygınlaştırılmış olup proje hedefleri doğrultusunda gelen talepler değerlendirilmektedir. Buna göre, Bahar Dönemi ya da Sonbahar Dönemi’nde çiftçilerimiz sisteme dahil edilmektedir.

“3. YILDAN İTİBAREN REFAHA ERECEKLERDİR”

Proje büyük bir kalkınma projesi. Takribi olarak bölgenin zenginleşmesi ve adını duyurması ne kadar bir süre alacak?

Projenin diğer ilçelerimizde de yaygınlaştırılması kararı alınmış olup bu doğrultuda ilan, mesaj, bilgilendirme ve tanıtım toplantıları sahada devam etmektedir. Artan ivme ve yaygınlaşma ile birlikte, projenin sahada çiftçimizin refahını ciddi olarak 3. yıldan itibaren etkilemesini bekliyoruz.