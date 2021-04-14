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14 Nis 2021 - 21:00- Gündem

Kocaeli’de 1 haftada toplam 55 öğretmen koronaya yakalandı

Artan Covid-19 salgını eğitimi de etkilemeye devam ediyor. Kocaeli’de son 1 haftada 55 öğretmen ile 3 öğrencinin Covid-19 testi pozitif çıkarken, 21 öğretmenin ise temaslı olduğu belirtildi. Başiskele’de bir anaokulu eğitime ara verirken, İzmit Ulugazi İlkokulu’nda çok sayıda öğrencinin pozitif olduğu belirtildi. 

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Covid-19 salgını nedeniyle kırmızı kategoride yer alan Kocaeli’de vakalar artmaya devam ediyor. Kocaeli genelinde faaliyet gösteren okullarda 1 haftada 55 öğretmen ile 3 öğrencinin Covid-19’a yakalandığı, 21 öğretmen ile ise temaslı olduğu belirlendi. İzmit’te bulunan bir ilköğretim okulunda çok sayıda öğrencinin pozitif olduğu bilgisi paylaşılırken, 20 öğrencinin ise temaslı olduğu belirtildi. Ayrıca okullarda görev yapan 2 personel de Covid-19’a yakalandı. 

ULUGAZİ’DE ÇOK SAYIDA ÖĞRENCİ POZİTİF

5-11 Nisan tarihleri arasında 1 Anaokulu, 23 ilkokulu, 15 ortaokul ve 16’sı lisede toplam 55 öğretmen ve 3 lise öğrencisinin pozitif olduğu belirtildi. 9 anaokulu, 5 ilkokul, 3 ortaokul ve 4 lise olmak üzere toplam 21 öğretmen ile ilkokul ve liselerde okuyan toplam 20 öğrencinin temaslı olduğunun belirtilirken raporda ayrıca İzmit Ulugazi İlkokulu’nda çok sayıda öğrencinin pozitif olduğu notu da düşüldü.  

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Eğitim-Sen’den edinilen bilgilere göre Başiskele Sevgi Anaokulu’nda 1 öğretmenin pozitif, 9 öğretmenin ise temaslı olması nedeniyle eğitime ara verildiği belirtilirken, 4 öğretmenin pozitif olduğu İzmit’te bulunan Türkan Dereli İlkokulu’nda 3 sınıfın karantinaya alındığı bilgisi paylaşıldı. 

İZMİT’TE 18 ÖĞRETMEN POZİTİF

İzmit’te Tevfik Seno Arda Anadolu Lisesi’nde 2 öğretmenin, Yahya Kaptan Anadolu Lisesi’nde 2 öğretmenin, Ulugazi İlkokulu’nda 1 öğretmenin, 29 Ekim İlkokulu’nda 2 öğretmenin, Türkan Dereli İlkokulu’nda 4 öğretmenin, Edebali İlkokulu’nda 2 öğretmenin, Tavşantepe İlkokulu’nda 1 öğretmenin, Mehmet Sinan Dereli Ortaokulu’nda 1 öğretmenin, 24 Kasım Anadolu Lisesi’nde 1 öğretmenin, Nuh Çimento Özel Eğitim ve Mesleki Eğitim Merkezi’nde 2 öğretmenin pozitif olduğu 1 öğretmenin de temaslı olduğu belirtildi. 

GEBZE’DE 13 ÖĞRETMEN POZİTİF

Gebze’de Ülkem İlkokulu’nda 1 öğretmenin,  Gebze Ali Nuri Çolakoğlu MTAL’da 1 öğretmenin, Adem Yavuz Ortaokulu’nda 1 öğretmenin, Gebze Sultan Ayhan İlkokulu’nda 3 öğretmenin, Yıldırım Beyazıt Ortaokulu’nda 1 öğretmenin, 50. Yıl Chrysler Ortaokulu’nda 1 öğretmenin, Gebze Anadolu Lisesi’nde 1 öğretmenin, Mesuda İşman Ortaokulu’nda 1 öğretmenin, Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi’nde 2 öğretmenin, Gebze Eğitim Vakfı İlkokulu’nda 1 öğretmenin pozitif olduğu, 7 öğretmen, 5 öğrenci ile 2 personelin temaslı olduğu bilgisi paylaşıldı. 

DARICA’DA 12 ÖĞRETMEN, 3 ÖĞRENCİ POZİTİF

Darıca’da Gökşen M. Yücel Lisesi’nde 2 öğretmenin, Kazım Karabekir İlkokulu’nda 1 öğretmenin, Faik Şahenk İlkokulu’nda 2 öğretmenin, Yusuf Savaş İlkokulu’nda 1 öğretmenin, Servet Çambol İlkokulu 2 öğretmenin, Ahmet Parmaksız İlkokulu’nda 1 öğretmenin, Namık Kemal İlkokulu’nda 2 öğretmenin, Aslan Çimento Meslek Lisesi’nde 1 öğretmen ile 3 öğrencinin pozitif olduğu belirtildi. 

ÇAYIROVA’DA 9 ÖĞRETMEN POZİTİF

Çayırova’da, Çayırova İlkokulu’nda 1 öğretmenin, Çayırova Akşemsettin İmam Hatip Okulu’nda 1 öğretmenin, Çayırova 24 Kasım Ortaokulu’nda 2 öğretmenin, Çayırova İmam Hatip Ortaokulu’nda 2 öğretmenin, Çayırova Şevket Özay İlkokulu’nda 2 öğretmenin, Çayırova Mevlana İlkokulu’nda 1 öğretmenin pozitif olduğu, 4 öğretmenin ve 9 öğrencinin ise temaslı olduğu belirtildi. Kartepe’de Rahmiye Ortaokulu’nda 1 öğretmen ile Kartepe MTAL’da 1 öğretmen ile 1 personelin pozitif olduğu, Körfez MTAL’da 1 öğretmenin de pozitif olduğu bilgisi paylaşıldı.

# Kocaeli, İzmit, eğitim, Gebze, covid-19, Körfez

14 Nis 2021 - 21:00 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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