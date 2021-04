Hem virüs hem parasızlık Kocaelililerin canına tak etti

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında herkesin merakla beklediği Koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Açıklanan yeni tedbirlere göre, hafta içi sokak kısıtlaması saatleri akşam 19:00 - sabah 05.00 olarak değişti. Kısıtlama saatlerinde şehirlerarası seyahate yeniden yasak getirildi. Şehir içi toplu ulaşım araçlarında da 65 yaş üstü ve 18 yaş altına sınırlama yeniden gelirken uygulanacak yeni tedbirler dün itibariyle başladı. Türkiye’nin gündeminde yer alan konuya ilgili gazetemiz olarak Kocaeli’deki vatandaşların görüşlerini aldık.



“HALKA YARDIM EDİLMELİ”

CHP İl eski Başkanı Cengiz Sarıbay ve eşi Nurdan Sarıbay (AVUKAT): Şu an getirilen yasaklar yeterli değil, her türlü yasak getirilmeli. Aynı şekilde de esnafa, halka, işçiye de devlet yardım etmeli. Sen esnafa dükkanını kapat diyorsun da para vermiyorsun. Yasaklara kimse karşı değil. Önemli olan hem yasak getirilmesi hem işçilere destek verilmesi.

“ÇİLE ÇEKİYORUZ”

İsmail Subaşı (ESNAF): Bütün çileyi esnaf ve 65 yaş üstü çekiyor. Esnaf kepenk kapatıyor 65 yaş üstü sürekli evinde oturuyor. Vatandaşlar işsiz kalıyor. Ama devletin bize sağladığı bir yardım yok. Sürekli fedakarlık yapıyoruz. Vatandaş olarak resmen çile çekiyoruz. Ramazan ayında işsiz kalıyoruz.

“ENGEL OLUNMAMALI”

Murat Yusuf (EMEKLİ): Yaşlıları anlamak lazım uzun süre kapalı kalıyorlar. Toplu taşıma araçlarına binemiyorlar. İnsanlar asıl evde kapalı kalmaktan hasta oluyor. Maskeni taktığın sürece açık havada dolaşabilirsin bence buna engel olunmamalı. İnsanları eve tıkmakta sıkıntı yaratıyor. Sürekli yasak kaldır tekrar yasak yapmanın manası yok.

“HAFTA SONU HER YER KAPANSIN”

Engin Taşyürek (ÖZEL SEKTÖR): Alınan tedbirler daha önce de alınabilirdi. Olması gerekenlerin yapıldığını düşünüyorum. Ramazan ayı tam kapanmalı olabilirdi bir fırsat olarak değerlendirilebilirdi. Özellikle hafta sonu marketler bakkallar vs her taraf kapanmalı. Markette çalışanda işçi sonuçta. İnsanlar markete gidiyorum diye de dolaşıyor. Bence hafta sonu her yer kapansın.

“SÜREKLİ TAKSİYE VERECEK PARAM YOK”

Himmet Tırık (EMEKLİ): Bize neden toplu taşımaları yasakladıklarını anlamıyorum. Ben yaşlıyım sürekli hastaneye gidiyorum her zaman taksiye verecek param yok. Bize bunu neden yapıyorlar. Ben şuan hastaneden dönüyorum yürüyerek zorlanıyorum. Asıl yaşlılar toplu taşımaya binmeli gençler yürüyebilir. Diğer yasaklar gelsin hepimiz virüsün bitmesini isteriz.

“TOPLU TAŞIMAYA BİNMEM GEREK”

Ömer Topal (EMEKLİ): Ben aşımı oldum, önlemlerimi aldım. Bize karşı yapılan yasakları kabul etmiyorum. Artık bizi biraz bırakmaları lazım. Evde durdukça daha çok hasta oluyoruz. Ben yaşlıyım, asıl benim toplu taşımalara binmem gerek. Yaşlılara bu dönemde yapılanları haksızlık olarak görüyorum. Yasaklar gelmeli ama yaşlılar da göz önünde bulundurulsun.

“KOMPLE KAPANMA GELMELİ”

Ayşe Arslan (MEMUR): Komple kısıtlamaların gelmesi gerekiyor. İşi olmayanın dışarı çıkmaması gerek. Otobüslere toplu taşımalara sürekli binilmesin. Hastanelerde ziyaretler hala devam ediyor. Ramazan fırsata çevirilebilirdi. Her taraf komple kapatılabilirdi. Bu şekilde olacak iş değil. Tamamen sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli.

“HERKES TEDBİRİNİ ALSIN”

Satılmış Doğan (İŞÇİ): Tedbirler şart bu durumda insanların kısıtlamalara uyması gerekiyor. Şuanki alınan kararları doğru buluyorum çünkü fazlası ekonomik ve psikolojik anlamda bizi çok yorardı. Hayat şartlarımız buna yetiyorsa bunu uygulamaya sokmamız gerek. Herkes kendi tedbirini alsın. Önemli olan insanların kenti tedbirlerini alması.

“ZOR DURUMDAYIZ”

Mehmet Gül (GARSON): Ben 17 yaşındayım. Sanıyorlar ki 17 yaşındakiler çalışmıyor. Herkesin maddi durumu yok. Bana ve işyerime getirilen kısıtlama bizi sadece zora sokuyor. Özellikle Ramazan ayında bu yasakların getirilmesi daha kötü oldu. Tamamen kısıtlama gelseydi ve sonra açılsaydı daha iyi olurdu. Bu şekilde sürekli kapatıp açıyoruz. Çok zor durumdayız.

“HİÇ KIZMASINLAR”

Nadire Sülker (EMEKLİ): Yasakların daha önce gelmesi gerekiyordu, biz çok korkuyoruz sokağa zor çıkıyoruz. Sürekli çift maske takıyoruz. İnsanlar hak ediyor, hiç kızmaya hakları yok. Ben aylardır çocuklarımı, torunlarımı görmüyorum. Ama konu komşu sürekli toplu kahvaltılar, misafirlikler yapıyor. Böyle devam ederse sürekli yasak gelir.

“YA İSTİKLAL YA ÖLÜM”

Süleyman Demirli (EMEKLİ): Yasaklar iyi oldu. Bu sıkıntıdan kurtulmamız gerek. Keşke daha önce gelseydi bu yasaklar. Ben zaten sürekli sokağa çıkmıyorum ama insanları görüyorum hep dışarıdalar. Bitmesi için yasaklara uyulması gerekiyor. Herkesin işi gücü var. Artık ya istiklal ya ölüm olacak sonumuz.

“ŞAKA DEĞİL”

Latif Öksüz (EMEKLİ): Daha fazla yasaklar gelmeli. Bu yasaklar keyfi değil. Ben eşimi kaybettim. Bu benim hayatımdaki en büyük kayıp. Eşim benim ailem, hayatım, her şeyimdi. Bir kere bile sesimi yükseltmedim ona hep çok sevdim. Sevdiğini kaybetmek başka bir şey. İnsanlar bu korkuyu örnek alsın. Hastalık şaka değil.