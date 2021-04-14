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14 Nis 2021 - 16:40- Gündem G: 14 Nis 2021 - 16:41

6 çocuk annesi koronavirüse yenildi!

 İzmit'te ikamet eden Hanife Deniz Covid-19 nedeniyle vefat etti.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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  İzmit Körfez Mahallesi Şehit Hasan Sokak üzerinde ikamet eden, esnaf merhum Yusuf Deniz’in eşi, 6 çocuk annesi Hanife Deniz (79) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Cenazesi Manisa Merkezde toprağa verildi.
# İzmit, covid-19, Körfez

14 Nis 2021 - 16:40 - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

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