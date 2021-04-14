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14 Nis 2021 - 16:55- Asayiş G: 14 Nis 2021 - 16:57

Kocaeli’de PKK/KCK operasyonu! Eski ilçe başkanı gözaltına alındı

PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik olarak düzenlenen operasyonda HDP Dilovası eski İlçe Başkanı K.O. yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik olarak devam eden bir soruşturma kapsamında örgütle ilgisi bulunduğu ve örgüte üye olduğu ileri sürülen daha öncede örgüt propagandası yapmak suçundan tutuklanan ve 1 yıl cezaevinde kalan HDP Dilovası eski İlçe Başkanı K.O,  yakalanarak gözaltına alındı. PKK/KCK terör örgütüne üye olduğu iddiası ile sabah saatlerinde düzenlenen şafak operasyonu ile yakalanarak gözaltına alınan Şüphelinin sorgusunun devam ettiği ve tamamlanan işlemleri sonrası adliyeye sevk edileceği öğrenildi. 

14 Nis 2021 - 16:55 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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