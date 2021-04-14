Alınan bilgiye göre PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik olarak devam eden bir soruşturma kapsamında örgütle ilgisi bulunduğu ve örgüte üye olduğu ileri sürülen daha öncede örgüt propagandası yapmak suçundan tutuklanan ve 1 yıl cezaevinde kalan HDP Dilovası eski İlçe Başkanı K.O, yakalanarak gözaltına alındı. PKK/KCK terör örgütüne üye olduğu iddiası ile sabah saatlerinde düzenlenen şafak operasyonu ile yakalanarak gözaltına alınan Şüphelinin sorgusunun devam ettiği ve tamamlanan işlemleri sonrası adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
14 Nis 2021 - 16:55- Asayiş Güncelleme: 14 Nis 2021 - 16:57
Kocaeli’de PKK/KCK operasyonu! Eski ilçe başkanı gözaltına alındı
PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik olarak düzenlenen operasyonda HDP Dilovası eski İlçe Başkanı K.O. yakalanarak gözaltına alındı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.