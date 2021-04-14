Kocaeli’de PKK/KCK operasyonu! Eski ilçe başkanı gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik olarak devam eden bir soruşturma kapsamında örgütle ilgisi bulunduğu ve örgüte üye olduğu ileri sürülen daha öncede örgüt propagandası yapmak suçundan tutuklanan ve 1 yıl cezaevinde kalan HDP Dilovası eski İlçe Başkanı K.O, yakalanarak gözaltına alındı. PKK/KCK terör örgütüne üye olduğu iddiası ile sabah saatlerinde düzenlenen şafak operasyonu ile yakalanarak gözaltına alınan Şüphelinin sorgusunun devam ettiği ve tamamlanan işlemleri sonrası adliyeye sevk edileceği öğrenildi.