12 yıl hapis cezası ile aranan kişi polise yakalandı

Alınan bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında hırsızlık suçundan toplam 12 yıl ağır hapis cezası ile aranan M.K. (32) isimli şahsın İzmit’te olduğu belirlendi. Aranan şahıs düzenlenen operasyonla 14 Nisan günü İzmit ilçesinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlileri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.