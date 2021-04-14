Alınan bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında hırsızlık suçundan toplam 12 yıl ağır hapis cezası ile aranan M.K. (32) isimli şahsın İzmit’te olduğu belirlendi. Aranan şahıs düzenlenen operasyonla 14 Nisan günü İzmit ilçesinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlileri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
14 Nis 2021 - 16:58- Asayiş Güncelleme: 14 Nis 2021 - 16:59
12 yıl hapis cezası ile aranan kişi polise yakalandı
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hırsızlık suçundan 12 yıl hapis cezası ile aranan kişi yakalanarak gözaltına alındı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.