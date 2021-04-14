19 yıl sonra çözülen er Kasım Aydın cinayetinde şok ifadeler

2001 yılının haziran ayında Derince Yenikent Mesire alanında meydana geldi. Askerden dağıtım iznine gelen Kasım Aydın darp edildikten sonra boğularak öldürülmüş ve üzerindeki eşyaları çalınmış halde bulundu. Polis, cinayetle ilgili yeterli bilgiye ulaşamayınca dosyada ilerleme sağlanamadı. Kocaeli Cinayet Büro ekipleri, Kasım Aydın dosyasında elde ettikleri yeni deliller doğrultusunda 2 şüpheliye ulaştı. 2001 yılında Aydın’ın öldürülmesi olayına karıştığı belirlenen T.K. cezaevinde tutuklu bulunduğu, diğer zanlının ise İstanbul’da olduğu tespit edildi. Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul’da düzenledikleri operasyonda H.İ.’yi yakalayarak gözaltına aldı. H.İ. emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAVCI CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Kasım Aydın cinayetinin ilk duruşması bugün Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık H.İ., tanıklar ve taraf avukatları katılım sağladı. ‘Birden fazla kişi tarafından Silahla Yağma ve Canavarca Hisle ve Eziyet Çektirerek Öldürme’ suçundan hazırlanan iddianamede Cumhuriyet Savcısı çelişkiler olduğunu belirterek eylemin en az 2 kişi ile tarafından gerçekleştirdiğini değerlendirerek H.İ.’nin T.K. ile birlikte Kasım Aydın’ı kemerle boğmak, demir sopa ile darp ederek canavarca his ve eziyet çektirerek öldürdükleri, cüzdanı ve cep telefonunu yağmaladıkları sebebiyle cezalandırılmalarını talep etti.

“SANIK AVUKATI BENİ ZİYARETE GELDİ”

Sanık T.K. suçlamaları kabul etmediğini belirterek, “Kasım Aydın, ve H.İ. ile birlikte oturuyorduk. Kasım Aydın kız arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek yanımızdan ayrıldı. H.İ. de ayrıldı. Kasım Aydın’ı son görüşüm burada oldu. Maktulün o gün yoğun şekilde telefon konuşması oldu. Telefonu hakkında bilgim yoktur. H.İ.’nin telefonu benden aldığını söylemesi gerçek dışıdır. Sanık avukatı beni ziyarete gelerek H.İ.’nin telefonla ilgili saçma sapan ifade verdiğini, kendi beyanları doğrultusunda ifade vermem gerektiğini söyledi. İkinci ziyaretinde ise telefon hususunu inkar etmem halinde ortada çelişki oluşacağını belirterek telefonun üçümüz birlikteyken maktul tarafından H.İ.’ye satıldığı yönünde beyan değişikliğine gitmemi istedi. Şu anda bütün bunları anlatıyorum çünkü benim vicdanım rahattır. Önceki ifademde H.İ.’den bahsetmeyi unutmuşum” ifadelerinde bulundu. H.İ.’nin avukatı ise, “Kesinlikle T.K.’yı yönlendirmem söz konusu değildir” dedi.

“KİMSE BENİM İFADEMİ ALMAK İSTEMEDİ”

Sanık H.İ. ise yaptığı savunmada, “Olay tarihinde T.K.’nın yanına gittim. O sıra hiç tanımadığım maktul ile karşılaştım. Maktul elindeki telefonu satmak istediğini söyledi. Ben de ihtiyaç olduğu için telefona talip oldum ve satın aldım. Verdiğim kişi telefonu beğenmeyince İstanbul’da bir telefoncuya sattım. Bundan 2-3 gün sonra maktulün cenazesine rastlayarak öldürüldüğünü anladım. Kimseye olay günü gördüğümü söyleme gereği duymadım. Kimse de benim ifademi almak istemedi. Telefon olayını ya T.K. hatırlamamaktadır ya da bilerek farklı bir beyanda bulunmaktadır” dedi.

“PARAYA İHTİYACI SÖZ KONUSU DEĞİL”

Kasım Aydın’ın babası Mehmet Aydın ise, “Sanıkları tanırım. Öldürüldüğü tarihte kendilerini sık sık bir arada görüyordum. T.K. ile bir husumeti bulunmamaktadır. Paraya ihtiyacı söz konusu değildir. Öldürüldüğü gün izinden yeni gelmişti. Ben de ona yeteri kadar harçlık vermiştim” dedi. Kız kardeşi Zeynep S. ise, “T.K.’yı tanırım, H.İ.’yi ise tanımıyordum. Kardeşimin paraya ihtiyacı yoktu. Zaten ben de kendisine harçlık vermiştim” dedi. Tanık olarak dinlenen N.Y. ise, “Bir ziyarete giderken yaklaşık 200 metre mesafeden maktulü gördüm. Yanında iki kişi daha vardı, yüzlerini görmedim” dedi.

KEŞİF YAPILACAK

Sanık avukatı, “Maktulün kötü bir şekilde darp edildiği, bir hırs ile öldürüldüğü anlaşılmaktadır” diyerek yeni iddialarda bulundu. Mahkeme, yeni tanıkların dinlemesine, tanık N.Y.’nin ifadeleri doğrultusunda iki kişiyi gördüğünü beyan ettiği yerde keşif yapılmasına, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek davayı ileri bir tarihe erteledi.