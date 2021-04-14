3.Lig’de bir tarih kan ağlıyor. 37 yıl önce kurulan 2.Lig’e damı attığından bu yana küme düşmeyen tek takım unvanını elinde tutan Gölcükspor, buna veda etti. Hem de ezeli rakibi amatöre düşmüş Yalovaspor karşısında dün deplasman sayılmayacak maçta 2-1 yenilen Gölcükspor, profesyonel futbol yaşantısına veda etti. Böylece Kocaeli’yi temsil edip amatöre düşmeyen, ancak sadece 2 yıldır profesyonel olarak devam eden bir tek Belediye Derince takımı kaldı. Ligde kalması için son üç maçta kazanması, Altındağ’ın da kaybetmesi durumunda bile, rakibiyle eşit puana gelecek Gölcükspor. İkili averajda rakibi 1-0 yenip 3-1 yenildiği için de geride kalıyor. Dünkü maçta 71.dakikada Yener’in penaltı golüyle 1-0 öne geçen takım, 81’de Ferit, 90’da Sinan’ın golünü engelleyemeyince sahadan 2-1 yenik ve amatör bir takım olarak ayrıldı. Teknik adam ve futbolcular ile yönetim tarihe geçti !..
14 Nis 2021 - 17:36- Spor Güncelleme: 14 Nis 2021 - 17:38
Tebrikler tarihe geçtiniz: 2-1
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.