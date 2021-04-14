Belediye Derince, Kemer’de ‘umut’unu yitirdi

3.Lig 1.Grup temsilcimiz Derince, play-off şansını elinin tersiyle itti. Ligin sondan ikinci sıradaki takımı Antalya Kemerspor karşısında farklı yenilmekten kurtulamayan Derince, Edirne yenilgisine bir yenisini daha ekledi ve havlu attı. 8. Dakikada ev sahibi takım Umut’un penaltı gölüyle öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı. 61. dakikada Kemer, Yusuf ‘un golüyle farkı ikiye çıkardı. Varlık gösteremeyen derince, 69.dakikada yine Umut’un golünü engelleyemedi ve 3-0 yenik duruma düştü. 75.dakikada Derinceli Efe kırmızı kart gördü.