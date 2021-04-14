Kartepe’deki kazanın ilk duruşması görüldü

Kaza, 29 Ocak 2020 günü akşam saatlerinde, D-100 karayolu Kartepe Uzunçiftlik gişeler mevkiinde meydana gelen kazada iddialara göre Şahin Y. yönetimindeki 41 DH 229 plakalı otomobil, yavaşlayan trafikte duramayarak önündeki Fevzi A. yönetimindeki 34 PP 076 plakalı kamyonete çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Şahin Y., eşi Işıl ve çocukları Hira Y. ve amcasının oğlu Cabbar Y. yaralandı. Yaralılardan özel bir hastanede tedaviye alınan Cabbar Y., yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

KAN TAHLİLİNDE ALKOL ÇIKTI

“Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma” ve “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma” suçlarından açılan davanın ilk duruşması bugün Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianamede müşteki şüpheli Şahin Y.’nin kazadan sonra alınan kan tahlilinde alkollü olduğunu, bilirkişi raporuna göre kazanın oluşumunda Fevzi A.’nın birinci derecede asli kusurlu, Şahin Y.’nin ise ikinci derecede tali kusurlu olduğunu belirterek cezalandırılmalarını talep etti. Duruşmaya müşteki sanık Şahin Y., tanıklar ve taraf avukatları katılım sağlarken sanık Fevzi A. ise katılmadı.

“İLK İFADEMDE OLAYIN ŞOKUNUN ALTINDAYDIM”

Şahin Y. olay ile ilgili olarak suçlamalarını kabul etmediğini belirterek, “Hava yoğun bir şekilde yağışlıydı. Gündüz saatlerinde iki bira içmiştim ama ancak o anda alkolün etkisinde değildim. Sağ şeritte 60 kilometre hız ile giderken önümdeki kamyon sağ taraftaki yol ayrımına doğru yönlendi. Sonra fikir değiştirerek benim bulunduğum sağ şeride geçti. Bunun sonucunda fren yapmış isem de yağışın etkisiyle duramadım. Emniyetteki ifademde öndeki aracın ani fren yaptığını, duramayarak kaza olduğunu belirttim. Ancak hemen sonrasında kazanın öyle olmadığını belirterek tekrar ifade verdik. İlk ifademde olayın şokunun altındaydım” dedi.

“TEDİRGİN OLARAK SOLLADIK”

Tanık Ö.M., “Kartepe istikametine seyir halindeydik. Hava yağışlıydı. Önümüzde bulunan bir kamyon otoyol çıkışına doğru yalpalıyordu. Çıkıp çıkmamakla kararsızlık gösterdi ancak o anda otoyol çıkışı şeridine girip girmediğini bilmiyorum. Biz bu aracı solladık. 5-10 metre geçmiştik ki bu kamyon bize arkadan çarptı” ifadelerinde bulundu. Tanık S.M. ise, “Kartepe’ye doğru seyir halindeydik. Kamyon, Ankara otoyol çıkışına doğru yöneldi; çıkış şeridine doğru girdi ancak bundan vazgeçerek tekrar sağ şeride geçti. Çıkışa gelmeden önce bu şekilde yalpalaması oldu. Kendisinden tedirgin olarak solladık. Sonra da bize arkamızdan çarptı.” dedi. Mahkeme, tanıkların zorla getirilmesine, sanık Şahin Y.’ye ait tüm tedavi belgelerinin gönderilmesi için hastaneye yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.