CHP İl Binası önünde pankart gerginliği

Geçtiğimiz günlerde CHP Kocaeli İl Örgütü tarafından İzmit’te Yürüyüş Yolu dahil olmak üzere birçok noktada bulunan billboardlara “128 milyar dolar nerede?’ afişleri aşılması nedeniyle polis talimatıyla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından sökülmesinin ardından aynı yazı CHP İl binasına pankart olarak asılmıştı. Birçok ilde olduğu gibi bugün de CHP İl Örgütüne pankartın kaldırılması yönünde polis tarafından uyarıda bulunuldu. CHP İl Başkanı Harun Yıldız ise binaya girişe izin vermeyeceğini söyleyerek “ Siz sepet getirip kendiniz indireceksiniz” dedi.
Vinç CHP binası önüne geldi...
Asılan pankart vinç eşliğinde indirildi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.