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14 Nis 2021 - 18:26- Siyaset G: 14 Nis 2021 - 19:04

CHP İl Binası önünde pankart gerginliği

CHP İl Örgütü tarafından il binasına asılan ‘128 milyar dolar nerede’ yazılı pankart polis tarafından kaldırmak için binaya girmek istedi. CHP İl Başkanı Harun Yıldız ise binaya girişe izin vermeyeceğini söyleyerek “ Siz sepet getirip kendiniz indireceksiniz” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Geçtiğimiz günlerde CHP Kocaeli İl Örgütü tarafından İzmit’te Yürüyüş Yolu dahil olmak üzere birçok noktada bulunan billboardlara “128 milyar dolar nerede?’ afişleri aşılması nedeniyle polis talimatıyla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından sökülmesinin ardından aynı yazı CHP İl binasına pankart olarak asılmıştı. Birçok ilde olduğu gibi bugün de CHP İl Örgütüne pankartın kaldırılması yönünde polis tarafından uyarıda bulunuldu. CHP İl Başkanı Harun Yıldız ise binaya girişe izin vermeyeceğini söyleyerek “ Siz sepet getirip kendiniz indireceksiniz” dedi.

Vinç CHP binası önüne geldi...

Asılan pankart vinç eşliğinde indirildi
# Kocaeli, İzmit, Büyükşehir

14 Nis 2021 - 18:26 - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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