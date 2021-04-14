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14 Nis 2021 - 21:43- Gündem G: 14 Nis 2021 - 21:45

Yeni vaka sayısında rekor kırıldı!

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 14 Nisan Çarşamba gününün corona tablosuna göre son 24 saatte 279 kişi hayatını kaybetti. Böylece corona virüsünde şimdiye kadar bir günde yaşanan en çok günlük vefat sayısına ulaşıldı. Günlük vaka sayısında da bugün yeni bir rekor kırıldı.
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Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı. Bugün toplam 310 bin 420 test yapıldı. Semptom gösteren 2 bin 802 kişiyle birlikte toplam 62 bin 797 yeni vaka tespit edildi. Açıklanan bu veriyle birlikte günlük vaka sayısında yeni bir rekora imza atıldı.

BİR REKOR DA VEFAT SAYISINDA

Tabloya göre son 24 saatte 279 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 34 bin 734’e yükseldi. Bugün açıklanan 279 vefatla birlikte bir eşik daha aşıldı ve bir günde yaşanan en yüksek can kaybı sayısına ulaşıldı. Daha önce 7 Nisan’da 276 can kaybı gerçekleşmişti. Bugün iyileşen 55 bin 413 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 480 bin 146’ya yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISI 3 BİNİ GEÇTİ

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.3, toplam ağır hasta sayısının ise 3 bin 18 olduğu açıklandı. Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 56.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.8 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 34.9 olarak duyuruldu.

14 Nis 2021 - 21:43 - Gündem

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