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14 Nis 2021 - 23:34- Asayiş G: 14 Nis 2021 - 23:36

Seyahat kısıtlaması başladı, izin belgesi olmayanlara ceza kesildi

Kocaeli'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan şehirlerarası seyahat kısıtlaması kararı uygulanmaya başlandı. Kentin girişlerinde denetim yapan polis, izin belgesi olmayanlara ceza kesti.

Demirören Haber Ajansı
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan şehirlerarası seyahat kısıtlaması kararı saatler 19.00’u gösterdiğinde Kocaeli’de de uygulanmaya başlandı. D-100 yolu üzerinde ve TEM yolu gişelerinde denetim yapan polis ekipleri, gelen bütün araçları tek tek durdurarak, araçta bulunanların seyahat izin belgelerini sordu. Seyahat izin belgesi olmayanların ya da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmayan kişilere ceza uygulandı.
# Kocaeli, koronavirüs

14 Nis 2021 - 23:34 - Asayiş

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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