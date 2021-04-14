Safiport'tan o iş kazasıyla ilgili açıklama geldi

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: " 14.04.2021 günü internet üzerinden yayın yapan web siteleri aracılığıyla şirketimize ait Safiport Derince Limanında iş kazasının meydana geldiği ve bir çalışanın yaralandığı haberlere konu olmuştur.

Şirketimize ait Safiport Derince Limanı’nda, işletmesi devralınmadan önceki işletici TCDD döneminde kira sözleşmesi yapılan ve kira süresi halen devam eden kiracı Akçim Madencilik ve Çimento San A.Ş.’nin iş sahasında 1 işçinin yaralanması neticesine yol açacak şekilde iş kazası meydana gelmiştir. Bu bağlamda, söz konusu iş kazasının kiracı Akçim firmasına ait alanda meydana geldiğinin ve söz konusu alandaki tüm sorumluluğun Akçim firmasına ait olduğu bilgisini paylaşmak isteriz.

Yukarıda da detaylı olarak açıklandığı şekilde 14.04.2021 tarihinde kiracı Akçim firmasının sorumluluğunda olan alanda meydana gelen yaralanmalı iş kazasının Safiport Derince Limanı’nı ile ilgisinin bulunmadığını Sayın Kamuoyunun bilgisine sunarız.