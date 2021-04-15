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15 Nis 2021 - 13:12- Gündem G: 15 Nis 2021 - 13:13

İşçi dostu Hürriyet’e  Baldur grevcilerinden teşekkür

Geçtiğimiz aylarda greve çıkan Baldur Süspansiyon işçileri, desteklerinden dolayı İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ziyareti gerçekleştirdi

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İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Çayırova Şekerpınar Organize Sanayi Bölgesinde bulunan İspanya Sermayeli Baldur Süspansiyon Fabrikasında 25 Aralık 2020’de greve başlayan işçileri grev süreci boyunca yalnız bırakmadı. Desteklerinden dolayı teşekkür etmek isteyen Birleşik Metal-İş Gebze 2 No’lu Şube Başkanı Necmettin Aydın, Baldur İşçi Temsilcisi İlker Dudu ve Baldur çalışanı Melih Emre Çalışan, Başkan Hürriyet’i makamında ziyaret etti. Ziyarete Genel-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük katıldı. 


DAYANIŞMA ŞÖLENİNE DAVET


Haklı mücadelenin her zaman yanında olan Başkan Hürriyet, geçtiğimiz günlerde Baldur işçilerini ziyaret ederek, gıda kolisi desteği verdi. Desteklerinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Birleşik Metal-İş Gebze 2 No’lu Şube Başkanı Necmettin Aydın, 120 gündür direnen Baldur grevcilerinin 21 Nisan Çarşamba günü gerçekleşecek dayanışma şölenine Başkan Hürriyet’i davet etti. Grev süreci ile ilgili bilgiler veren Baldur grevcileri, Dayanışma Şöleni’nde Hürriyet’i aralarında görmek istediklerini belirtti.  
# Kocaeli, İzmit, Gebze, Fatma Kaplan Hürriyet

15 Nis 2021 - 13:12 - Gündem

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