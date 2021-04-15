Gebze Teknik Üniversitesi'ne ait 7 katlı bina satılacak

Madde 1. Kocaeli İli Gebze İlçesi Osman Yılmaz Mah. Hudutları dahilinde kalan 2468 Ada, 1 Parsel (2.692 m²) hisse oranımız 218/678’dir. Parsel üzerinde 3 bağımsız blok bulunmakta olup A Blok Rektörlüğümüze aittir. Binada 1 Bodrum+ 6 Kat bulunmaktadır. Toplam kat alanı 2.870 m² olan A Bloğun mülkiyeti ihale ile satılacaktır.

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